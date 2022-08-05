ASUS JAPANは8月4日、プレミアムノートPC「Zenbook」シリーズの新製品として、特別限定モデル「ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition UX5401ZAS」、ダイヤル搭載の「ASUS Zenbook Pro 16X OLED UX7602ZM」、セカンドディスプレイ搭載の「ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402シリーズ」、軽量2-in-1モデルの「ASUS Zenbook S 13 Flip OLED UP5302ZA」を発表した。8月4日から順次発売を開始している。

ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition

「ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition UX5401ZAS」

Zenbook 14X OLED Space Editionは、1998年に宇宙ミールステーションでの任務をASUSのノートPC「P6300」が完遂してから25周年を記念する特別限定モデル。宇宙ステーションは運用中に停電や火災に直面しつつも、P6300は動作停止に陥ることなくミッションを完遂した。これによってP6300はこのあとASUSが開発していくすべてのノートPCに対してハイレベルなスタンダードを設定し、高品質を担保してきたという。

限定仕様として天板に3.5型有機ELパネル「ZenVision」を搭載し、メッセージやテーマ、アニメーションを表示可能。さらに米国宇宙システム司令部規格「SMC-S-016A」の試験プロトコルに準拠し、ミリタリーグレードの4倍以上という激しい振動テストにもクリア。動作温度は-24度の極寒から61度の酷暑まで幅広く、宇宙旅行での過酷な使用にも耐えられるとしている。

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i9-12900H

メモリ：LPDDR5-4800 32GB

ストレージ：SSD 1TB(PCI Express 4.0 x4接続）

ディスプレイ：14.0型 OLED (有機EL)グレア（2,880×1,800ドット）90Hz

重さ：約1.47kg

サイズ：W311.22×H15.9～17.6×D221.18mm

希望小売価格：269,800円

ASUS Zenbook Pro 16X OLED UX7602ZM

ASUS Zenbook Pro 16X OLED UX7602ZM

Zenbook Pro 16X OLEDは、タッチ操作に対応する16型4K有機ELディスプレイを採用するノートPC。ディスプレイを開くとキーボードが持ち上がる使用になっており、高負荷時でもエアフローを最大化して安定した動作を実現。ダイヤルコントローラーをパームレスト左側に搭載し、直感的な操作を行える。

OS：Windows 11 Pro

プロセッサ：Intel Core i7-12700H

メモリ：LPDDR5-5200 32GB

ストレージ：SSD 1TB(PCI Express 4.0 x4接続）

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU

ディスプレイ：16.0型 OLED (有機EL)グレア（3,840×2,400ドット）タッチパネル搭載

重さ：W357×H16.9～20.9×D253mm

サイズ：約2.4kg

希望小売価格：449,800円

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402

Zenbook Pro 14 Duo OLEDは、キーボードの奥にセカンドディスプレイ「ScreenPad Plus）」を搭載する点が特徴のノートPC。メインディスプレイのアスペクト比は16:10で、リフレッシュレートはサブ、メイン両方で120Hzの高速駆動に対応。広大な作業スペースを備え、飛躍的に高い使いやすさを実現したとしている。

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i9-12900H / i7-12700H

メモリ：LPDDR5-4800 32GB / 16GB

ストレージ：SSD 1TB / 512GB (PCI Express 4.0 x4接続）

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU / Intel Iris Xe グラフィックス

ディスプレイ：14.5型 OLED (有機EL)グレア（2,880×1,800ドット ）120Hzタッチパネル搭載

重さ：約1.75kg～約1.7kg

サイズ：W323.5×H17.9～19.6×D224.7mm

希望小売価格：329,800円～399,800円

ASUS Zenbook S 13 OLED UM5302TA / Flip OLED UP5302ZA

ASUS Zenbook S 13 Flip OLED UP5302ZA

Zenbook S 13 Flip OLEDは、圧倒的な薄さを軽さを備えたという13.3型ノートPC。ディスプレイは360度開閉できる2-in-1スタイルもラインナップしており、プロセッサは第12世代CoreとAMD Ryzen 6000シリーズから好みのモデルを選択可能。ディスプレイアスペクト比16:10の有機ELで、タッチ操作やペン入力にも対応する。