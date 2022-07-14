ASUS JAPANは7月14日、カジュアルで親しみやすいデザインのノートPC「ASUS Vivobook」シリーズから、第12世代Intel Core Hシリーズプロセッサの搭載でデスクトップPC級の性能を実現する14型モデル「ASUS Vivobook 14X X1403ZA」と、15.6型モデル「ASUS Vivobook 15X OLED X1503ZA」を発表した。同日公式オンラインストア限定で販売を開始している。
いずれも第12世代Intel Core i7-12700Hを搭載し、16GBメモリを組み合わせて高い性能を備えたノートPC製品。14型モデルはやや縦に広いアスペクト比の16:10液晶ディスプレイを採用し、15.6型モデルでは2,880×1,620ドット/120Hzの有機ELディスプレイを採用している点が特徴。キーボードやタッチパッド、パームレストや指紋センサーにはISO 22196で準拠の「ASUSアンチバクテリアガード」を施し、最近の繁殖を抑制できるとしている。
ASUS Vivobook 14X X1403ZA
- OS：Windows 11 Home
- メモリ：DDR4-3200 16GB
- ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×2接続)
- グラフィックス：Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)
- ディスプレイ：14型ワイドTFTカラー液晶 16:10 1,920×1,200ドット ノングレア
- 本体サイズ：W317.1×H19.9～20.0×D221.98mm
- 重さ：約1.5kg
- 価格：139,800円～
ASUS Vivobook 15X X1503ZA
- OS：Windows 11 Home
- メモリ：DDR4-3200 16GB
- ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×2接続)
- グラフィックス：Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)
- ディスプレイ：15.6型OLED(有機EL) 16:9 2,880×1,620ドット 120Hz グレア
- 本体サイズ：W356.8×H20.2×D227.6mm
- 重さ：約1.7kg
- 価格：159,800円～