ASUS JAPANは7月14日、カジュアルで親しみやすいデザインのノートPC「ASUS Vivobook」シリーズから、第12世代Intel Core Hシリーズプロセッサの搭載でデスクトップPC級の性能を実現する14型モデル「ASUS Vivobook 14X X1403ZA」と、15.6型モデル「ASUS Vivobook 15X OLED X1503ZA」を発表した。同日公式オンラインストア限定で販売を開始している。

いずれも第12世代Intel Core i7-12700Hを搭載し、16GBメモリを組み合わせて高い性能を備えたノートPC製品。14型モデルはやや縦に広いアスペクト比の16:10液晶ディスプレイを採用し、15.6型モデルでは2,880×1,620ドット/120Hzの有機ELディスプレイを採用している点が特徴。キーボードやタッチパッド、パームレストや指紋センサーにはISO 22196で準拠の「ASUSアンチバクテリアガード」を施し、最近の繁殖を抑制できるとしている。

ASUS Vivobook 14X X1403ZA

ASUS Vivobook 14X X1403ZA ※販売モデルは日本語キーボード

OS：Windows 11 Home

メモリ：DDR4-3200 16GB

ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×2接続)

グラフィックス：Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)

ディスプレイ：14型ワイドTFTカラー液晶 16:10 1,920×1,200ドット ノングレア

本体サイズ：W317.1×H19.9～20.0×D221.98mm

重さ：約1.5kg

価格：139,800円～

ASUS Vivobook 15X X1503ZA

ASUS Vivobook 15X X1503ZA ※販売モデルは日本語キーボード