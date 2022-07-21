ASUS JAPANは7月21日、ゲーミングブランド「ROG (Republic of Gamers)」から、ゲーミングノートPC「ROG Flow X16」「ROG Strix SCAR 17 SE」の2モデルを発表した。同日発売を開始しており、価格は319,800円前後から。
ROG Flow X16
ROG Flow X16は、ディスプレイを360度開閉して2-in-1 PCとしても利用できるゲーミングノートPC。AMD Ryzen 7 6800HSプロセッサの搭載で極めて高い性能を備えており、グラフィックスにはNVIDIA GeForce RTX 3060 / 3070 Ti Laptopを組み合わせて快適なゲームプレイが可能。ディスプレイは2,560×1,600ドットの高解像度で、165Hzの高速駆動に対応する。
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 6800HS
- メモリ：DDR5-4800 32GB
- ストレージ：1TB / 512GB（PCI Express 4.0 x4 接続）
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
- ディスプレイ：16 型ワイド TFT カラー液晶2,560×1,600 ドット(165Hz)
- 本体サイズ：W355×H22.9×D243.5mm
- 重さ：約2.15kg
- 価格：319,800～369,800円
ROG Strix SCAR 17 SE
ROG Strix SCAR 17 SE（型番：G733CX-I9XR3080TI ）は、Intel Core i9-12950HX、DDR5 32GBメモリ、M.2 NVMe 4TBメモリ、NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptopを搭載し、WIndows 11 HomeをインストールするゲーミングノートPC。極めて高い性能の構成にあえてフルHD（1,920×1,080ドット）解像度のディスプレイを組み合わせることで、360Hzの高速駆動を生かしたeスポーツ仕様に仕上げたとしている。
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i9-12950HX
- メモリ：DDR5-4800 32GB
- ストレージ：4TB RAID0 (2TB×2) (PCI Express 4.0 x4 接続)
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU
- ディスプレイ：17.3 型ワイド TFT カラー液晶1,920×1,080 ドット (360Hz)
- 本体サイズ：W395×H23.4～28.3×D282.1mm
- 重さ：約3.0kg
- 価格：549,800 円