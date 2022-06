KDDIとソフトバンクは6月17日、両社がそれぞれ提供するNVIDIAのクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」において、オープンワールドRPG『原神』への対応を発表した。6月23日からの提供開始を予定する。

AndroidやiOS、家庭用ゲーム機やWindowsなど幅広いプラットフォームに対応するオープンワールドRPG『原神』が、ついにクラウドゲーミングサービスにも対応する。サーバー側でゲームを動作させるため、クライアント側に高いグラフィックス性能が必要ないというサービスで、これによってMacやChromebookでも原神をプレイできるようになる。

