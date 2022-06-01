プラススタイルは、「Amazon スマートホームセール」に+Style家電・デバイスなど26製品を、最大17％割引で販売する。セール期間は2022年6月3日0時00分から2022年6月13日23時59分まで。
セールでは+Styleで販売しているスマートデバイス26種類を対象に、最小10％～最大17％の割引率で販売する。
セール商品の目玉は、アナログ家電をスマート化できる「スマートWi-Fiプラグ2個セット」（15%オフの3,480円）、スマートフォンの専用アプリで操作可能な「スマート扇風機」（10％オフの13,480円）、スマートスピーカー対応の「+Style LED電球（E26/調光）」（16%オフの2,480円）など。
対象製品とセール価格は以下の通り。
対象製品とセール価格
- スマートLED電球 E26（調光） セール価格2,000円
- スマートLED電球E26（調光・調色） セール価格2,200円
- スマートLED電球E17（調光・調色） セール価格2,480円
- スマートLED電球E26（調光・調色） 2個セット セール価格4,250円
- スマートLED電球E17（調光・調色） セール価格4,820円
- +Style LED電球E26（人感） セール価格3,580円
- スマートLED電球E26（RGB） セール価格2,980円
- 【FFS】+Style LED電球（E26/調光） セール価格2,480円
- 【FFS】+Style LED電球（E26/調光・調色） セール価格2,680円
- 【FFS】エジソン電球 セール価格3,310円
- スマートLEDシーリングライト6畳 セール価格8,880円
- スマートLEDシーリングライト8畳 セール価格9,880円
- ベッドサイドランプ セール価格4,400円
- +Style LEDホームランタン（調光・RGB調色） セール価格11,230円
- スマートマルチリモコン セール価格6,130円
- スマートWi-Fiプラグ セール価格2,380円
- スマートWi-Fiプラグ2個セット セール価格3,480円
- スマート全自動コーヒーメーカー セール価格13,950円
- スマート加湿器 セール価格4,200円
- スマート扇風機 セール価格13,480円
- +Style カーテン本体＋Wi-Fi接続ユニット セール価格13,320円
- フレキシブルカメラ セール価格7,680円
- +Style ホームカメラ セール価格5,830円
- +Style セキュリティカメラ セール価格10,780円
- 新ドア窓センサー セール価格4,480円
- 新人感センサー セール価格5,380円