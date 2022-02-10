FFF SMART LIFE CONNECTEDは2月10日、IRIE（アイリー）のAndroid 11 Go搭載10.1型タブレット「FFF-TAB10A0」を発表した。2月中旬に発売する。価格は19,800円だが、発売を記念して限定100台を13,900円（送料込）で販売する。
「FFF-TAB10A0」は、OSにAndroid Goエディションを採用し、10.1型のIPS液晶を備えたタブレット。解像度は1,280×800ピクセルで、5点マルチタッチ対応。クアッドコアプロセッサを搭載し、2GBのメモリと32GBのストレージを内蔵する。microSDカードは最大256GBをサポート。
カメラはフロントに200万画素、リアに500万画素を搭載。容量5,000mAhのバッテリーを内蔵し、約3時間25分の連続使用が可能とする。加速度センサーを備え、無線LAN規格はIEEE802.11b/g/nに準拠。Bluetoothのバージョンは4.0、充電ポートはType-C。
主なスペックは以下のとおり。
- OS : Android 11 Go edition 日本語仕様
- CPU : クアッドコア/RK35663 1.8GHz
- 内蔵メモリ : 2GB
- ストレージ : 32GB
- 外部ストレージ : microSDXCカード（最大256GB）
- サイズ : W252×D154×H9.8mm
- 重さ : 約504g
- ディスプレイ : 約10.1インチ IPS液晶（5点マルチタッチ対応）
- ディスプレイ解像度 : WXGA（1,280×800ドット、16:10）
- メインカメラ : 約500万画素
- サブカメラ : 約200万画素
- バッテリー容量 : 5,000mAh
- 防水/防塵 : －/－
- Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n（2.4GHz）
- Bluetooth : 4.0
- フルセグ/ワンセグ：－/－
- カラーバリエーション : ブラック