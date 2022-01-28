FFF SMART LIFE CONNECTEDは1月27日、IRIE（アイリー）のAndroid 11搭載10.1型タブレット「FFF-TAB10A1」を発表した。1月下旬に発売する。価格は21,800円。
「FFF-TAB10A1」は、10.1型のIPS液晶を備えたAndroidタブレット。解像度は1,280×800ピクセルで、クアッドコアプロセッサを搭載し、3GBのメモリと32GBのストレージを備えた。最大256GBまでのmicroSDカードに対応する。
フロントに200万画素、リアに500万画素のカメラを搭載。容量6,000mAhのバッテリーを内蔵し、約4時間40分の連続使用が可能。加速度センサーを備え、無線LAN規格はIEEE802.11 b/g/nに準拠。Bluetoothのバージョンは4.2、充電ポートはType-C。
主なスペックは以下のとおり。
- OS : Android 11 日本語仕様
- CPU : クアッドコア/A133 Quad-core Cortex-A53 1.5GHz
- 内蔵メモリ : 3GB
- ストレージ : 32GB
- 外部ストレージ : microSDXCカード（最大256GB）
- サイズ : W252×D154×H10.1mm
- 重さ : 約501g
- ディスプレイ : 約10.1インチ IPS液晶（5点マルチタッチ対応）
- ディスプレイ解像度 : WXGA（1,280×800ドット、16:10）
- メインカメラ : 約500万画素
- サブカメラ : 約200万画素
- バッテリー容量 : 6,000mAh
- 防水/防塵 : －/－
- Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n（2.4GHz）
- Bluetooth : 4.2
- フルセグ/ワンセグ：－/－
- カラーバリエーション : ブラック