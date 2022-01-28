FFF SMART LIFE CONNECTEDは1月27日、IRIE（アイリー）のAndroid 11搭載10.1型タブレット「FFF-TAB10A1」を発表した。1月下旬に発売する。価格は21,800円。

  • 「IRIE Android11搭載IPS10.1インチタブレット」FFF-TAB10A1

「FFF-TAB10A1」は、10.1型のIPS液晶を備えたAndroidタブレット。解像度は1,280×800ピクセルで、クアッドコアプロセッサを搭載し、3GBのメモリと32GBのストレージを備えた。最大256GBまでのmicroSDカードに対応する。

フロントに200万画素、リアに500万画素のカメラを搭載。容量6,000mAhのバッテリーを内蔵し、約4時間40分の連続使用が可能。加速度センサーを備え、無線LAN規格はIEEE802.11 b/g/nに準拠。Bluetoothのバージョンは4.2、充電ポートはType-C。

  • 左：前面、右：背面

主なスペックは以下のとおり。

  • OS : Android 11 日本語仕様
  • CPU : クアッドコア/A133 Quad-core Cortex-A53 1.5GHz
  • 内蔵メモリ : 3GB
  • ストレージ : 32GB
  • 外部ストレージ : microSDXCカード（最大256GB）
  • サイズ : W252×D154×H10.1mm
  • 重さ : 約501g
  • ディスプレイ : 約10.1インチ　IPS液晶（5点マルチタッチ対応）
  • ディスプレイ解像度 : WXGA（1,280×800ドット、16:10）
  • メインカメラ : 約500万画素
  • サブカメラ : 約200万画素
  • バッテリー容量 : 6,000mAh
  • 防水/防塵 : －/－
  • Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n（2.4GHz）
  • Bluetooth : 4.2
  • フルセグ/ワンセグ：－/－
  • カラーバリエーション : ブラック