オプテージは11月17日、MVNOサービス「mineo（マイネオ）」の新端末として、シャープのAndroidスマートフォン「AQUOS sense6 SH-M19（4GB/64GBモデル）」の取り扱いを発表した。11月26日に発売する。価格は一括払いが42,240円、分割払い（24カ月）が月々1,760円。

AQUOS sense6

「AQUOS sense6」は、色彩諧調10億色に対応した、6.1インチIGZO OLEDディスプレイを搭載したAndroidスマートフォン。

従来モデル「AQUOS sense5G」と比べて約11％薄型化した約7.9mmの厚みでありながら、4,570mAhの大容量バッテリーを搭載。表示内容や操作に応じて画面の書き換え頻度を制御し消費電力を抑えるアイドリングストップ機能により、約1週間の電池持ちを実現した。

アウトカメラは約4,800万画素の標準カメラ（F1.8）＋約800万画素の広角カメラ（F2.4）＋約800万画素の望遠カメラ（F2.4）の3眼構成。インカメラは約800万画素（F2.0）。

筐体はフラットなデザインで、指紋センサーを画面内に配置することで狭額縁化を実現。指紋センサーの長押しで電子決済アプリなどを起動できるほか、よく使うアプリをフォルダで一覧表示し、支払いアプリやポイントカードをスムーズに切替えられる「Payトリガー」を搭載する。

主な仕様は下記のとおり。