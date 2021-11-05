LGエレクトロニクス・ジャパンは11月5日、展開中のノートPC「LG gram」シリーズと「LG UltraPC」シリーズにおいて、OSにWindows 11をプリインストールする新モデルを発表した。11月下旬から順次発売を予定しており、価格はすべてオープンプライス。メーカー想定売価はLG gramシリーズが172,000円～270,000円前後、LG UltraPCシリーズが155,000円～180,000円前後。

  • 「LG gram」

  • 「LG UltraPC」

LG gramシリーズでは14型モデル、16型モデル、17型モデルのすべてでWindows 11プリインストールモデルをラインナップ。LG UltraPCでも構成の違いやMicrosoft Office Home & Business 2021付属モデルなど3製品を展開する。両製品ともに持ち運びに向く薄型軽量コンパクトな点が特徴のノートPCで、さらに長時間のバッテリー駆動にも対応。ディスプレイは2,560×1,440ドットと高解像度で、ビジネスでもプレイベートでもストレスなく使用できるとしている。主要な構成は以下の通り。

LG gram

  • OS：Windows 11 Home
  • プロセッサ：Intel Core i7-1165G7 / Intel Core i5-1135G7
  • メモリ：LPDDR4X 4,266MHz 8GB / 16GB
  • ストレージ：M.2 NVMe 1TB / 512GB SSD
  • ディスプレイ：14型、16型、17型WQXGA（2,560×1,600ドット）液晶
  • サイズ：W313.4×D215.2×16.8mm（14型）、W355.9×D243.4×H16.8mm（16型）、W380.2×D260.1×H17.8mm（17型）
  • 重さ：999g（14型）、1,190g（16型）、1,350g（17型）
  • 価格：172,000円～270,000円

LG UltraPC

  • OS：Windows 11 Home
  • プロセッサ：AMD Ryzen 5 5500U / AMD Ryzen 7 5700U
  • メモリ：DDR4 3200MHz 8GB
  • ストレージ：M.2 NVMe 512GB SSD
  • ディスプレイ：13.3型フルHD（1,920×1,080ドット）液晶
  • サイズ：W306.9×D206.7×H15.3
  • 重さ：約980g
  • 価格：155,000円～180,000円