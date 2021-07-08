8月25日に4K Ultra HD Blu-ray化される『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ EVANGELION:3.333』の映像特典の詳細が明らかになった。メイキングや未使用となった『：Q』の劇場版予告集など、蔵出し映像を含む約64分が収録される。
映像特典は、UHD BD発売にあたり新たに作られた映像と、今回が初出・初収録となる蔵出し映像、パッケージ初収録となる映像の大きく3種類に分けられており、通常BDに収録予定。
新作映像は『EVANGELION:3.333』における撮影・特技の作業工程を分 ・再構成したメイキング映像「EVANGELION:3.333 Breakdown」と、前田真宏監督による『：Q』制作時のイメージボード集「前田真宏イメージボード集」。
今回が初出・初収録となるのは、バーチャルカメラやモーションキャプチャーの使用カットを中心とした、制作途中の映像集「Works in Progress」、「『:3.0』バージョン 次回予告 素材集」、「未使用劇場版予告集」。
『:3.33』バージョンBlu-ray＆DVD発売時のプロモーション映像「:3.33 - Promotion Reel」や、「AR台本(:3.333ver.)」はパッケージ初収録となる。
映像特典
- EVANGELION:3.333 Breakdown
- 『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 『Q:3.333』版予告・改
- 『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 『Q:3.333』版予告・改2
- AR台本(:3.333ver.)
- 前田真宏イメージボード集
- Works in Progress
- 『:3.0』バージョン 次回予告 素材集
- 未使用劇場版予告集
- :3.33 - Promotion Reel
本編は、映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ』(2012年公開)に、庵野秀明総監督の全面監修のもと、全カット再撮影や一部リテイクを施し、2021年1月に期間限定でIMAX上映した『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q EVANGELION:3.333』をソフト化したもの。UHD BDと通常BDの2枚組の期間限定版に加え、期間限定版と同様の特典を収めた通常BD(1枚組)も発売する。価格は、UHD BD版(品番：KIZX-90497～8)が8,580円、通常版BD品番：KIXA-914)が5,500円。どちらもパッケージは三方背外箱仕様。