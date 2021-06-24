KDDI（au）は6月24日、5G対応のAndroidスマートフォン「OPPO Find X3 Pro」（OPG03）を発表した。販売価格は122,095円（一括）。6月30日より発売する。au公式アクセサリー「au +1 collection」では、純正カバー「OPPO Find X3 Pro 抗菌耐衝撃ハイブリッドカバー/クリア」、スタンド機能付きケース「OPPO Find X3 Pro ブックタイプケース／ブラック」なども取り扱う。
OPPO Find X3 Proは、10億色での撮影/保存/表示が可能な6.7型スマートフォン。カメラ部は、10億色の表現が可能な5,000万画素CMOSセンサー×2基を含めた4眼仕様で、見たままの景色や被写体を忠実に表現する。60倍の顕微鏡撮影にも対応。
ディスプレイは、10億色の表現が可能な有機EL。最大120Hzのリフレッシュレートに対応する。バッテリ容量は4,500mAhで、コンテンツに応じて節電などの自動調整を行う省電力機能を搭載。10分で40％の充電が可能な「65W SuperVOOCフラッシュチャージ」に対応し、過充電によるバッテリの劣化を防止する機能も搭載する。主な仕様は以下の通り。
- OS: ColorOS 11（based on Android 11）
- CPU: Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform（2.8GHz×1+2.4GHz×3+1.8GHz×4）
- 内蔵メモリ: 12GB
- ストレージ: 256GB
- サイズ: W74×D8.3×H164mm（最厚部10.0mm）
- 重さ: 約193g
- ディスプレイ: 約6.7インチ、3,216×1,440ドット 有機EL
- バッテリ容量: 4,500mAh
- メインカメラ有効画素数: 約5,000万画素/約5,000万画素/約1,300万画素/約300万画素
- サブカメラ有効画素数:約3,200万画素
- Wi-Fi: IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
- Bluetooth: 5.2
- 生体認証: 指紋/顔
- 防水/防塵: IPX8/IP6X
- 本体カラー: グロスブラック
OPPO Band Styleプレゼントキャンペーン
OPPO Find X3 Proを予約/購入し、キャンペーンに応募した人全員に、スマートバンド「OPPO Band Style」をプレゼントするキャンペーンも実施する。予約期間は4月15日～2021年6月29日、購入/応募期間は6月30日～7月31日まで。