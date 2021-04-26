TSUKUMOブランドでPCを展開するProject Whiteは4月26日、MSI製パーツを採用したゲーミングPC「G-GEAR Powered by MSI」シリーズから、Radeon RX 6700 XT搭載機や第11世代Intel Coreプロセッサ搭載機など3モデルを発表し、同日予約販売を開始した。店頭入荷は4月27日より順次。BTOによるカスタマイズに対応し、標準構成の価格はAMD Ryzen 5 5600X／AMD Radeon RX 6700 XT搭載モデルが228,800円など。
「G-GEAR Powered by MSI」は、ゲーミングPCの基幹パーツであるマザーボードとグラフィックスカードに信頼製の高いMSI製パーツを搭載したゲーミングPC。ケースは静音設計と冷却性能に優れたMSI製の「MSI MAG VAMPIRIC 010」にG-GEARロゴをプリントしたオリジナルケースで、80PLUS GOLD認証取得の電源を採用している。
G-GEAR Powered by MSI GM5A-C211T/CP1
「G-GEAR Powered by MSI GM5A-C211T/CP1」はグラフィックカードに最新のAMD Radeon RX 6700 XTを搭載した「MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X 12G OC」が設定されたモデル。プロセッサはAMD Ryzen 5 5600X。価格は228,800円で、4月27日の店頭入荷となる。標準構成時の主な仕様は下記のとおり。
- プロセッサ：AMD Ryzen 5 5600X
- チップセット：AMD B550
- マザーボード：MSI B550-A PRO
- メモリ：16GB DDR4 SDRAM（DDR4-3200）
- ストレージ：1TB SSD（M.2／NVMe）
- グラフィック：AMD Radeon RX 6700 XT（MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X 12G OC）
- 電源：Thermaltake製（定格850W、80PLUS GOLD対応）
- OS：WIndows 10 Home（64ビット版）
G-GEAR Powered by MSI GM7J-B211T/CP1
「G-GEAR Powered by MSI GM7J-B211T/CP1」は第11世代Intel CoreのCore i7-11700Fを搭載したモデル。価格は256,800円で、店頭入荷は5月上旬の予定。標準構成時の主な仕様は下記のとおり。
- プロセッサ：Intel Core i7-11700F
- チップセット：Intel Z590
- マザーボード：MSI Z590 PRO WIFI
- メモリ：16GB DDR4 SDRAM（DDR4-3200）
- ストレージ：1TB SSD（M.2／NVMe）
- グラフィック：NVIDIA GeForce RTX 3070（MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC）
- 電源：MSI MPG A850GF（定格850W、80PLUS GOLD対応）
- OS：WIndows 10 Home（64ビット版）
G-GEAR Powered by MSI GM5J-A211T/CP1
「G-GEAR Powered by MSI GM5J-A211T/CP1」は第11世代Intel CoreのCore i5-11400Fを搭載したモデル。価格は199,800円で、店頭入荷は5月上旬の予定。標準構成時の主な仕様は下記のとおり。
- プロセッサ：Intel Core i5-11400F
- チップセット：Intel Z590
- マザーボード：MSI Z590 PRO WIFI
- メモリ：16GB DDR4 SDRAM（DDR4-3200）
- ストレージ：1TB SSD（M.2／NVMe）
- グラフィック：NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti（MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC V1）
- 電源：MSI MPG A850GF（定格850W、80PLUS GOLD対応）
- OS：WIndows 10 Home（64ビット版）