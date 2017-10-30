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「ツクモ」の最新情報・話題まとめ

ツクモブランドのBTO PC「eX.computer」「G-GEAR」の最新製品や、秋葉原ツクモ店舗でのイベント・キャンペーン情報を紹介。

2019年04月02日(火)

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G-GEAR、144Hz駆動のIPS液晶を搭載する15.6型ゲーミングノートPC

PCゲーミング 04/02 21:06

2019年03月11日(月)

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G-GEAR、Core i7-9700KとGeForce GTX 1660 Ti搭載のデスクトップPC

PCゲーミング 03/11 10:00

2019年03月01日(金)

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華麗に光る「初音ミク」コラボマウスパッド - ツクモ

周辺機器 03/01 18:36

2018年09月23日(日)

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「PUBG企業対抗戦 in TGS」開催。40企業入り乱れてのドン勝バトル、果たして勝者は!? - TGS2018

PCゲーミング 09/23 10:21

2018年05月02日(水)

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ツクモ、Core X搭載のワークステーション - 上位モデルはSLI仕様

PC本体 05/02 16:47

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ツクモ、NVIDIA Quadro搭載デスクトップを刷新 - Core Xシリーズに対応

PC本体 05/02 16:23

2018年04月23日(月)

Top

Otofu氏監修、第8世代Intel Core搭載の実況・配信向けPC - ツクモ

PCゲーミング 04/23 19:57

2018年04月20日(金)

Top

G-GEAR、第2世代Ryzenプロセッサ搭載モデルを追加

PCゲーミング 04/20 11:37

2018年04月17日(火)

Top

ツクモ、「バーチャルキャスト(β)」推奨PCと「HTC VIVE」をセットで

PC本体 04/17 15:24

2018年04月13日(金)

Top

税別47,800円からの第8世代Intel Core搭載省スペースデスクトップ

PC本体 04/13 14:42

2018年04月10日(火)

Top

ツクモ、ハイエンドCPUを搭載したゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 04/10 19:09

Top

ツクモ、B360/H310搭載マザーのお手頃スリムデスクトップPC

PC本体 04/10 16:51

2018年04月03日(火)

Top

ツクモ、H310/B360チップセットを搭載するミニタワーPC

PC本体 04/03 19:03

Top

G-GEAR、ASUS製マザーボードを搭載するゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 04/03 19:03

2018年03月23日(金)

Top

ツクモ、ファイナルファンタジーXV WINDOWS EDITION推奨PC2機種

PCゲーミング 03/23 16:00

2018年03月08日(木)

Top

G-GEAR、ゲーミングスペックを超小型ケースに凝縮した新シリーズ

PCゲーミング 03/08 15:36

2018年02月13日(火)

Top

ツクモ、Ryzen APU搭載で税別約6万円からのスリムPC

PC本体 02/13 15:37

2018年02月02日(金)

Top

ツクモ、第8世代Core搭載の省スペース型デスクトップPC

PC本体 02/02 13:01

2018年01月17日(水)

Top

ツクモ、ファイナルファンタジーXV WINDOWS EDITION推奨デスクトップPC

PC本体 01/17 17:23

2017年12月26日(火)

Top

ツクモ、Core i7-8700を搭載する小型ゲーミングデスクトップPC

PC本体 12/26 17:40

2017年12月15日(金)

Top

ツクモ、第8世代CoreプロセッサとM.2 SSD搭載15.6型ノートPC

PC本体 12/15 13:42

2017年12月06日(水)

Top

ドン勝を目指せる!? ツクモのPUBG推奨デスクトップPC

PCゲーミング 12/06 00:44

2017年12月04日(月)

Top

ツクモ、プロ写真家監修のRAW現像向けハイエンドデスクトップPC

PC本体 12/04 21:31

2017年11月20日(月)

Top

ツクモ、NVIDIA Quadro搭載のハイエンドデスクトップPC

PC本体 11/20 20:32

2017年11月03日(金)

Top

ツクモ、GeForce GTX 1070 Tiと第8世代Core搭載のデスクトップPC

PCゲーミング 11/03 14:01

2017年11月02日(木)

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ツクモ、特典アイテム付きのMMROPG「BLESS」推奨PC

PCゲーミング 11/02 20:53

2017年10月30日(月)

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ツクモ、AMD RyzenとASRock製マザーを搭載するコンパクトゲーミングPC

PCゲーミング 10/30 10:00

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ツクモ、第8世代Core i3とGeForce GTX 1060搭載で10万円を切るゲーミングPC

PCゲーミング 10/30 10:00

2017年10月16日(月)

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G-GEAR、i7-8700Kとゲーミングマザーのデスクトップ - SSDアップグレードも

PCゲーミング 10/16 20:47

2017年10月11日(水)

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G-GEAR、Forza Motorsport 7推奨のGTX 10シリーズ搭載デスクトップPC

PCゲーミング 10/11 19:20

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