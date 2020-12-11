カカクコムが運営する「価格.com」は12月9日、2020年にユーザーから最も支持された製品を選出する「価格.comプロダクトアワード2020」を発表した。今年はゲーミング部門を新設している。

今回の受賞のキーワードは「テレワーク」と「おうち時間」で、例年よりハイスペックのPCが人気となった模様。ディスプレイやキーボードなどの周辺機器、リモート会議用のWebカメラやヘッドセットなども高い売り上げを記録した。

家で過ごすことが多かったことからテレビやゲームなどへのニーズも高く、空気環境を整える空気清浄機やサーキュレーターなども好評だった。中でもコストパフォーマンスに優れる製品の人気が高かった。各部門の受賞製品は以下の通り。

価格.comプロダクトアワード2020 大賞製品一覧

パソコン部門: マウスコンピューター「mouse X4-i7」

タブレット部門: Apple「iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル」

ゲーミング部門: ドスパラ「GALLERIA XA7C-R70S K/09373-10a」

パソコン周辺機器部門: HP「ProDisplay P224 9YF44AA#ABJ」

パソコンパーツ部門: AMD Ryzen 5 3500 BOX

映像部門: ハイセンス「65S6E」

オーディオ部門: Apple AirPods Pro MWP22J/A」

調理家電部門: 東芝「真空圧力IH RC-10VSP」

空調家電部門: 三菱重工「ビーバーエアコン SRK22TY」

生活家電部門: パナソニック「NA-VX300AL」

美容家電部門: パナソニック「カットモード ER-GF41」

カメラ部門: ニコン「D780 ボディ」

カメラ周辺機器部門: タムロン「70-180mm F/2.8 Di III VXD（Model A056）」

スマートフォン部門: Apple「iPhone SE（第2世代）」

自動車部門: マツダ「CX-30」

カー用品部門: JVCケンウッド「DRV-MR745」

ゲーム部門: 任天堂「ポケットモンスター シールド」

大賞プレゼントキャンペーン

「価格.comプロダクトアワード2020」で大賞に選出された製品が抽選で当たる「大賞プレゼントキャンペーン」も実施する。キャンペーンページの応募フォームから応募可能で、毎週2製品×7週にわたって受賞者を選定する。キャンペーン期間は、2020年12月23日～2021年2月17日まで。