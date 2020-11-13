ASUS JAPANは11月13日、AMD Ryzen 3 3250U搭載の14型ノートPC「ASUS VivoBook 14 M413DA」を発表した。同日予約を開始し、11月20日に発売。価格は税別42,545円。販売は同社オンラインストア「ASUS Store」のみとなる。
プロセッサにAMD Ryzen 3 3250Uを採用した14型ノートPC。税込で4万円台という低価格ながら、8GBメモリと256GBストレージを標準搭載し、USB 3.1 Type-CポートやHDMI、指紋認証センサーも備えるなど、バランスのよい1台に仕上がっている。ディスプレイは液晶で、解像度はフルHD。バッテリー駆動時間は約10.1時間（JEITA 2.0）。
本体サイズはW324.9×D215×H19.1mm、重さは約1.45kg。
ASUS VivoBook 14 M413DAの主な仕様
- OS：Windows 10 Home（Sモード）64bit
- CPU：AMD Ryzen 3 3250U
- メモリ：8GB
- ストレージ：256GB
- グラフィックス： Radeonグラフィックス
- 光学ドライブ：―
- ディスプレイ：14型ワイド液晶（1,920×1,080ドット）
- 通信：IEEE802.11a / b / g / n / ac、Bluetooth 5.0
- インタフェース：HDMI×1、USB 3.1 Type-C Gen1×1、USB 3.0×1、USB 2.0×2、microSDカードスロットなど
- 生体認証：指紋認証
- サイズ：W324.9×D215×H19.1mm
- 重さ：約1.45kg
- バッテリー駆動時間：約10.1時間