ASUS JAPANは11月13日、AMD Ryzen 3 3250U搭載の14型ノートPC「ASUS VivoBook 14 M413DA」を発表した。同日予約を開始し、11月20日に発売。価格は税別42,545円。販売は同社オンラインストア「ASUS Store」のみとなる。

  • ASUS VivoBook 14 M413DA

プロセッサにAMD Ryzen 3 3250Uを採用した14型ノートPC。税込で4万円台という低価格ながら、8GBメモリと256GBストレージを標準搭載し、USB 3.1 Type-CポートやHDMI、指紋認証センサーも備えるなど、バランスのよい1台に仕上がっている。ディスプレイは液晶で、解像度はフルHD。バッテリー駆動時間は約10.1時間（JEITA 2.0）。

本体サイズはW324.9×D215×H19.1mm、重さは約1.45kg。

  • 天板

  • キーボード面（画像は英語配列だが、実際の製品は日本語配列になる）

  • 左側面

  • 右側面

ASUS VivoBook 14 M413DAの主な仕様

  • OS：Windows 10 Home（Sモード）64bit
  • CPU：AMD Ryzen 3 3250U
  • メモリ：8GB
  • ストレージ：256GB
  • グラフィックス： Radeonグラフィックス
  • 光学ドライブ：―
  • ディスプレイ：14型ワイド液晶（1,920×1,080ドット）
  • 通信：IEEE802.11a / b / g / n / ac、Bluetooth 5.0
  • インタフェース：HDMI×1、USB 3.1 Type-C Gen1×1、USB 3.0×1、USB 2.0×2、microSDカードスロットなど
  • 生体認証：指紋認証
  • サイズ：W324.9×D215×H19.1mm
  • 重さ：約1.45kg
  • バッテリー駆動時間：約10.1時間