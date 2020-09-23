日本エイサーは9月23日、法人市場向けブランド「Extensa（エクステンサ）」から、15.6型ハイパフォーマンスノートPC「EX215-52-A78U」を発表した。10月下旬に発売する。Microsoft Office Home ＆ Business 2019搭載モデル、Microsoft Office Personal 2019搭載モデル、Officeなしモデルを用意。価格はいずれもオープン。
ビジネス向けモデルとして、OSにWindows 10 Proを搭載。画面解像度は1,920×1,080ドット（フルHD）で、映り込み抑える非光沢（ノングレア）仕様となっている。
主な仕様は、CPUがIntel Core i5-1065G7（1.3GHz）、メモリがDDR4-2,666MHz 8GB、ストレージが256GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel Iris Plus Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Pro 64bit。
通信機能はGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.1。インタフェースはUSB 3.2×1、USB 2.0×2、HDMI×1など。バッテリ駆動時間は約8時間。本体サイズは約W363.4×D250.5×H19.9mm、重さは1.67kg。