サイコム、Antec「ST20M」採用のミニタワーPC - 最大64GBメモリ構成も

サイコムは10月2日、デスクトップPCの新製品として「Radiant SBM3100H610i」「Radiant SBM3100A520A」を発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
ケースにAntec「ST20M」を採用したことで、ミドルタワー型、ミニタワー型、省スペース型から選べるスタンダードPCシリーズにおいてミニタワー型を提供する新製品。標準ではコスパ重視しようながらメモリは最大64GBまで選択可能で、グラフィックスカードも搭載できる。用途や予算に応じてIntelモデルとAMDを用意した。
Intelモデル：Radiant SBM3100H610i
- CPUクーラー：Intel 純正 CPUクーラー（空冷/CPUファン）
- マザーボード：GIGABYTE H610M K DDR4 GEN5（Intel H610chipset）
- メモリ：8GB（8GB×1枚）DDR4-3200（メジャーチップ・8層基板／Single Channel）
- SSD：Crucial E100 CT480E100SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 480GB）
- ビデオカード：オンボードグラフィック
- 有線LAN：有線LANオンボード
- PCケース：Antec ST20M（黒）＋背面12cm吸気PWMファン
- 電源：Cougar CGR BA-650 (ATLAS 650)（650W/80PLUS Bronze）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版
AMDモデル：Radiant SBM3100A520A
- CPUクーラー：AMD純正 Wraith CPUクーラー（空冷/CPUファン）
- マザーボード：ASRock B550M Phantom Gaming 4（AMD B550 chipset）
- メモリ：8GB（8GB×1枚）DDR4-3200（メジャーチップ・8層基板／Single Channel）
- SSD：Crucial E100 CT480E100SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 480GB）
- ビデオカード：オンボードグラフィック
- 有線LAN：有線LANオンボード
- PCケース：Antec ST20M（黒）＋背面12cm吸気PWMファン
- 電源：Cougar CGR BA-650 (ATLAS 650)（650W/80PLUS Bronze）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版