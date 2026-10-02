FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月2日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「限界チャレンジセール」を開始した。10月9日15時まで。
人気モデルや、最新モデル、幅広いラインナップのPCを全18機種、期間限定の特価で販売する。
セールのおすすめモデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS0910」(セール価格：税込359,800円)。4Kゲーミングをはじめ、高い負荷がかかる用途においても、優れたパフォーマンスを発揮するという。
また、エントリーモデルとしておすすめなのが、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS917」(セール価格：税込212,800円)。幅広いゲームをフルHD環境で楽しめる、コストパフォーマンス重視のモデルだ。動画編集、3DCG制作などゲーム以外の用途にも適している。
あわせて10月2日より、今回のセールモデルを含む、FRONTIERダイレクトストアの「グラフィックカード搭載パソコン」を対象に、送料無料のキャンペーンを実施する。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS0910」 セール価格359,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント
モデル名「FRGHLB550/WS917」 セール価格212,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (MSI製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
モデル名「FRGHLB860K/WS0907」 セール価格365,800円(税込)
・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。