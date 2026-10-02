FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月2日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「限界チャレンジセール」を開始した。10月9日15時まで。

人気モデルや、最新モデル、幅広いラインナップのPCを全18機種、期間限定の特価で販売する。

セールのおすすめモデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS0910」(セール価格：税込359,800円)。4Kゲーミングをはじめ、高い負荷がかかる用途においても、優れたパフォーマンスを発揮するという。

また、エントリーモデルとしておすすめなのが、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS917」(セール価格：税込212,800円)。幅広いゲームをフルHD環境で楽しめる、コストパフォーマンス重視のモデルだ。動画編集、3DCG制作などゲーム以外の用途にも適している。

あわせて10月2日より、今回のセールモデルを含む、FRONTIERダイレクトストアの「グラフィックカード搭載パソコン」を対象に、送料無料のキャンペーンを実施する。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0910」 セール価格359,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント

モデル名「FRGHLB550/WS917」 セール価格212,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLB860K/WS0907」 セール価格365,800円(税込)

・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。