サードウェーブは、ゲーミングデスクトップPC「GALLERIA RM7C-G60S ASIA VALORANT SHOWDOWN日本代表応援モデル」を9月17日から9月22日までの期間限定で発売した。全国21の「ドスパラ」各店舗、およびドスパラ通販サイトにて販売する。BTOに対応し、標準構成時の価格は109,980円（税別）。
同モデルは、PC向けタクティカルシューター『VALORANT（ヴァロラント）』のeスポーツ大会「GALLERIA GLOBAL CHALLENGE 2020（GGC2020)」の優勝チーム「Absolute JUPITER」が、世界大会「ASIA VALORANT SHOWDOWN（A.V.S）」へ出場することを記念して販売される特別モデル。Intel Core i7-10700とNVIDIA GeForce GTX 1660 SUPERを組み合わせた。
そのほか、主な仕様は、OSがWindows 10 Home 64ビット、メモリが16GB DDR4 SDRAM(PC4-21300/8GBx2/2チャネル)、ストレージが512GB NVMe SSD (M.2 2280, 読込速度 3200MB/s, 書込速度 2000MB/s)。インターフェース類は、前面がUSB 3.2 Gen1 Type-A×4、背面がUSB 3.2 Gen1（Type-A)×2、USB 2.0×2。本体サイズはW220×D440×H425mm、重さ約14kg。
なお、世界大会「ASIA VALORANT SHOWDOWN」の模様は、GALLERIA公式Twitchチャンネルにて配信される。