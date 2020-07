スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ ガブリエル<秩序の天使>(CV.遠藤綾)が登場した。

ガブリエル<秩序の天使>は、秩序を司る天使。少々潔癖気味で、思い込みが激しい。天使たちの長姉であり、天使の神殿の代表者、といったキャラクター。ピックアップガチャにて8月12日10:59まで登場する。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED