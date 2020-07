スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・エレーナ<憂いの浜百合>(CV.佐々木未来)が登場した。

エレーナ<憂いの浜百合>は、「夏だ、海だ、早く帰りたい。安い給料。働くほどに溜まるストレス。給仕なんてガラじゃなかった。もうダメだ」といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、エレーナ<憂いの浜百合>は、夏の装いのエレーナ。敵にダメージを与えながらスタン付与、更にダメージ抵抗レベルを下げたり、味方全体に吸血状態を付与したりすることができる。

