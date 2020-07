スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・トリファ<星を砕く者>(CV.茅野愛衣)が登場した。

トリファ<星を砕く者>は、冒険大陸のエルフの里「エラーノ」の守衛。隕石を砕くほどの弓の腕前だが普段は寝てばかり。かつて逃したとある侵入者を目の敵にしている、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴として、トリファは攻撃力が極端に偏った成長をし、3スキル全てがダメージスキルとなっており、スキルダメージの高さを追求した生粋のアタッカーとなっている。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED