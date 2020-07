スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・アリシア<寒氷王座>(CV.牧野由依)が登場した。

アリシア<寒氷王座>は、天堂宮の寒氷王座。強く、優しく美しい。絵に描いたような天才。妹であるカティを溺愛している。

ゲーム内の特徴としては、防御力を上げたり、ランダムで複数回敵単体にダメージを与えたり、複数回敵全体にダメージを与えたりと幅広い活躍ができるキャラクターとなっている。「氷雪の守護」は自身を含む味方全体の防御力をアップ。「氷槍撃」はランダムで複数回敵単体にダメージを与える。「蒼き終焉」は複数回敵全体にダメージを与える。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED