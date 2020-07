スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・クリスティーナ<創造王座>(CV.植田佳奈)が登場した。

クリスティーナ<創造王座>は、想像魔法の第一人者であり、創造王座。周りからは天才と思われているが実は努力家で、ロザリドがライバルといったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、魔力の鳥を使って補助やダメージを与えるなど、トリッキーな戦い方が可能となっている。「生命創造」は敵単体にダメージ。自身に纏う魔力の鳥の数によってダメージを与える回数が変化する。「自動防御」は補助対象のために魔力の鳥1翼を創造。更に補助対象がスキルでダメージを与える時に追加ダメージを与えるようになる。「極の具現」は敵全体にダメージ。自身に纏う魔力の鳥の数によってダメージを与える回数が変化する。

