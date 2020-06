スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・シルフィン<天を翔ける霊風>(CV:茅野愛衣)が登場した。

シルフィン<天を翔ける霊風>は、疾風を操ることができるエルフ。かつて天道宮を文字通り支えており、長い時を生きているが精神年齢は低い。

ゲーム内の特徴としては、疾風王座のシルフィンは疾風を使いこなすエルフ。破甲状態を付与しつつ、破甲状態の敵に追加ダメージを与えることができるのでテクニカルな戦闘が可能なアタッカーとなっている。「破砕の風」は自身を含む味方が破甲を付与する度に、風怒を獲得し、除去効果無効。「風の刃」は敵全体にダメージを与え、破甲状態の敵に追加ダメージを与える。「風の聖痕」は味方単体に自動回復状態を付与し、攻撃対象に破甲状態を付与。「烈風」は敵全体にダメージを与え、ランダムな敵に破甲状態を付与する。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED