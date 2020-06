スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・「テレサ<空の流光>(CV:佐藤利奈)」が登場した。

テレサ<空の流光>は、冒険者協会会長にして伝説の冒険者で、やや横暴でざっくばらんだが気さくな性格。数々の伝説に反して若々しい見た目をしているが……。

ゲーム内の特徴としては、テレサは噬魔刀、噬魔障壁の特殊なスキルにより、色々なパーティでの活躍が期待できるキャラクターとなっているとのこと。

