スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ペルセポネー<冥界の王>(CV:阿澄佳奈)が登場した。

ペルセポネー<冥界の王>は、死霊大陸幽明卿を支配する少女で、情動に乏しく、物静かで穏やかな性格。長い漂泊の果てに自我が薄れつつある。

ゲーム内の特徴としては、冥界の王ペルセポネーは獄火や鎌を使いこなす少女。敵単体にダメージを与えつつ、持続回復効果除去やHPを回復できない状態にでき、さらに相手のHPが少ない状態だと与えるダメージが上がったり、再度スキルを使用できたりとアタッカーとしての活躍が期待できるとのこと。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED