美味しいお肉

スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・美味しいお肉<被食の悪魔>(CV:大西沙織)」が登場した。

美味しいお肉<被食の悪魔>は、自ら「美味しいお肉」を名乗る奇矯な人物。人間味に欠け、何かと食べられたがり、戦う事ができないが異常な回復力を持つ。

ゲーム内の特徴としては、攻撃をしない特殊なキャラクター。HP回復で耐久しつつ、倒された時に自身を倒した敵の残り HPのダメージを敵全員に均等に分配して与える。回復量アップが耐久力を大きく向上させるため、ヴィクトリアやガブリエルのサポートが効果的となっている。

