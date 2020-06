ユナ

スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ユナ<太陽の祭司>(CV:優木かな)が登場した。

ユナ<太陽の祭司>はエラーノの森に住む太陽の祭司。真面目で一生懸命な性格だが常に眠たげ。エラーノの平和を心から願う善良な少女。

ゲーム内の特徴としては、味方全体のスキルダメージをアップしたり、敵からのスキルダメージをダウンさせたりとサポート面での活躍が期待できるキャラクターとなっている。また、これらは森の祝福が付与されている時に様々な追加効果が発生する。「森の祝福」は通常攻撃でダメージを与えられなかった時、自身に森の祝福を付与。除去無効。「祭司の祈り」は味方全体の次の1回のスキルダメージを強化。「森林の守護」は味方全体が受けるスキルダメージをダウン。「太陽の光輝」は敵全員にダメージを与え、森の祝福状態の時、スキルダメージが強化される。

