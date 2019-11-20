e☆イヤホンは11月20日、2019年のイヤホン＆ヘッドホン、携帯オーディオプレーヤーの年間売上ランキングを発表した。売上金額ランキングの1位と2位はソニー製品が、売り上げ個数ランキングの1位と2位はTaoTronicsが占めるなど、高性能イヤホン＆ヘッドホンはソニーが、低価格イヤホン＆ヘッドホンはTaoTronicsが高い人気を集めていることが分かった。

それぞれのランキングは以下の通り。同店では、アップルの「AirPods」の新品は販売していないため、今回のランキングには入っていない。年間ランキング特設サイトでは、完全ワイヤレスイヤホンやDAPなど、製品カテゴリ別の売上金額ランキングも公開している。

集計を行った店舗は、e☆イヤホン秋葉原店、SHIBUYA TSUTAYA店、名古屋大須店、梅田 EST店、大阪日本橋本店、Web本店。集計期間は2019年1月1日～10月31日まで。

売上金額ランキング

1位：ソニー「WH-1000XM3」（ワイヤレスヘッドホン）

2位：ソニー「WF-1000XM3」（完全ワイヤレスイヤホン）

3位：EMPIRE EARS「Legend X（Universal Fit）」（イヤホン）

4位：Jabra「Elite Active 65t」（完全ワイヤレスイヤホン）

5位：SENNHEISER「MOMENTUM True Wireless」（完全ワイヤレスイヤホン）

6位：NUARL「NT01AX」（完全ワイヤレスイヤホン）

7位：BOSE「SoundSport Free wireless headphones」（完全ワイヤレスイヤホン）

8位：GLIDiC「Sound Air TW-7000」（完全ワイヤレスイヤホン）

9位：AVIOT「TE-D01d」（完全ワイヤレスイヤホン）

10位：ZERO AUDIO「TWZ-1000」（完全ワイヤレスイヤホン）

11位：Cayin「N6ii DAP」（DAP）

12位：TaoTronics「TT-BH026」（ワイヤレスイヤホン）

13位：ソニー「IER-Z1R」（イヤホン）

14位：Campfire Audio「ANDROMEDA」（イヤホン）

15位：SHURE「SE215 Special Edition」（イヤホン）

16位：Astell&Kern「A&futura SE100」（DAP）

17位：TaoTronics「TT-BH07」（ワイヤレスイヤホン）

18位：ソニー「NW-ZX300」（DAP）

19位：FiiO「M11」（DAP）

20位：intime「碧（SORA）Light 2019 Edition」（イヤホン）

売上個数ランキング