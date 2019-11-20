e☆イヤホンは11月20日、2019年のイヤホン＆ヘッドホン、携帯オーディオプレーヤーの年間売上ランキングを発表した。売上金額ランキングの1位と2位はソニー製品が、売り上げ個数ランキングの1位と2位はTaoTronicsが占めるなど、高性能イヤホン＆ヘッドホンはソニーが、低価格イヤホン＆ヘッドホンはTaoTronicsが高い人気を集めていることが分かった。
それぞれのランキングは以下の通り。同店では、アップルの「AirPods」の新品は販売していないため、今回のランキングには入っていない。年間ランキング特設サイトでは、完全ワイヤレスイヤホンやDAPなど、製品カテゴリ別の売上金額ランキングも公開している。
集計を行った店舗は、e☆イヤホン秋葉原店、SHIBUYA TSUTAYA店、名古屋大須店、梅田 EST店、大阪日本橋本店、Web本店。集計期間は2019年1月1日～10月31日まで。
売上金額ランキング
- 1位：ソニー「WH-1000XM3」（ワイヤレスヘッドホン）
- 2位：ソニー「WF-1000XM3」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 3位：EMPIRE EARS「Legend X（Universal Fit）」（イヤホン）
- 4位：Jabra「Elite Active 65t」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 5位：SENNHEISER「MOMENTUM True Wireless」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 6位：NUARL「NT01AX」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 7位：BOSE「SoundSport Free wireless headphones」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 8位：GLIDiC「Sound Air TW-7000」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 9位：AVIOT「TE-D01d」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 10位：ZERO AUDIO「TWZ-1000」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 11位：Cayin「N6ii DAP」（DAP）
- 12位：TaoTronics「TT-BH026」（ワイヤレスイヤホン）
- 13位：ソニー「IER-Z1R」（イヤホン）
- 14位：Campfire Audio「ANDROMEDA」（イヤホン）
- 15位：SHURE「SE215 Special Edition」（イヤホン）
- 16位：Astell&Kern「A&futura SE100」（DAP）
- 17位：TaoTronics「TT-BH07」（ワイヤレスイヤホン）
- 18位：ソニー「NW-ZX300」（DAP）
- 19位：FiiO「M11」（DAP）
- 20位：intime「碧（SORA）Light 2019 Edition」（イヤホン）
売上個数ランキング
- 1位：TaoTronics「TT-BH026」（ワイヤレスイヤホン）
- 2位：TaoTronics「TT-BH07」（ワイヤレスイヤホン）
- 3位：intime「碧（SORA）Light 2019 Edition」（イヤホン）
- 4位：ソニー「WF-1000XM3」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 5位：AVIOT「TE-D01d」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 6位：ソニー「WH-1000XM3」（ワイヤレスヘッドホン）
- 7位：GLIDiC「Sound Air TW-7000」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 8位：ALPEX「HSE-A1000」（イヤホン）
- 9位：ZERO AUDIO「TWZ-1000」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 10位：NUARL「NT01AX」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 11位：JBL「T110BT」（ワイヤレスイヤホン）
- 12位：final「E1000」（イヤホン）
- 13位：final「E3000」（イヤホン）
- 14位：AVIOT「TE-D01g」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 15位：SHURE「SE215 Special Edition」（イヤホン）
- 16位：Jabra「Elite Active 65t」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 17位：ADVANCED「Sleeper」（イヤホン）
- 18位：BOSE「SoundSport Free wireless headphones」（完全ワイヤレスイヤホン）
- 19位：KINERA「SEED」（イヤホン）
- 20位：TaoTronics「TT-BH07S」（ワイヤレスイヤホン）