e☆イヤホンは5月31日、中国・1MOREの完全ワイヤレスイヤホン「E1026BT-I」の独占取扱いを発表した。発売は6月1日。販売価格は11,664円(税込)で、全国のe☆イヤホン各店舗と直販サイトで販売する。
E1026BT-Iは、1MOREとして日本初の左右分離型ワイヤレスイヤホンとなる。レーザーで高精度な回路パターンを形成する「LDS(Last Direct Structuring)」技術を用いたLDSアンテナを搭載。左右間で安定した接続を実現したという。イヤホン本体のノズル部分は外耳道に沿うよう、ハウジングに対して45度の角度を設けた。
Bluetoothのバージョンは5.0で、対応コーデックはSBC、AAC、aptX。インピーダンスは16Ω。ステレオ接続モードのほか、イヤホンの左右どちらか片方でも音楽を楽しめるよう、モノラル接続モードも用意する。
連続再生時間は6.5時間で、充電は付属のイヤホンケースで行う。イヤホンケースで充電しながら使えば合計24時間、音楽を楽しめる。イヤホン本体のサイズはW27×H23×D27mm、重さは6.2g(片側)。イヤホンケースのサイズはW68×H38×D40mm、重さは40.4g、インタフェースはmicroUSB。