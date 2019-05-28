パナソニックは5月28日、モバイルノートPC「Let'snote」（レッツノート）の2019年夏モデルを発表した。店頭向けには、CPUを強化した2in1 PC「Let'snote LV8」を提供。また、12.1型ノートPC「Let'snote SV8」では、ブラック＆シルバーの「EURO DRESS MODEL」を用意する。12型の2in PC「Let'snote XZ6」と、10.1型の2in1 PC「Let'snote RZ8」では、全モデルに256GB SSDが搭載された。発売日はいずれも6月14日。

Let'snote LV8

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    Let'snote LV8 シルバー

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    Let'snote LV8 ブラック

Let'snote LV8は、IntelのクアッドコアCPUを搭載した、フルHD解像度の14型ノートPC。2019年夏モデルでは最新のIntel Core i7/Core i5 Uプロセッサを搭載し、店頭向けにブラックカラーを追加した。店頭向けでは4モデルをラインナップ。価格はオープンで、店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。

品番 CF-LV8LDVQR CF-LV8KDPQR CF-LV8KDGQR CF-LV8KDCQR
本体カラー ブラック シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-8565U（1.80GHz） Intel Core i5-8265U（1.60GHz）
メモリ 8GB 16GB 8GB
ストレージ 512GB SSD 256GB SSD
ディスプレイ 14.0型ワイド（1,920×1,080ドット）
光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ 非搭載
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5
WWAN
バッテリ駆動時間 約19.5時間
バッテリーパックL付属		 約12.5時間
バッテリーパックS付属		 約13時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ W333×D225.3×H24.5mm
重さ 約1.385kg 約1.25kg 約1.17kg
Office Office Home and Business 2019

Let'snote SV8

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    Let'snote SV8 シルバー

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    Let'snote SV8 ブラック

Let'snote SV8は、光学ドライブを搭載した12.1型ノートPC（一部除く）。スペックやデザインは春モデルを踏襲している。新カラーとして、シルバー&ブラックのツートンカラーで構成されたEURO DRESS MODELが店頭向けに追加された。価格はオープンで、店頭予想価格（税別）は245,000円前後から。

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  • ブラック＆シルバーの「EURO DRESS MODEL」。天板とキーボードとホイールパッド、パッドリングはブラックはブラック。きょう体とタッチパッドはシルバー

品番 CF-SV8LFNQR CF-SV8LDUQR CF-SV8KDPQR CF-SV8KDRQR CF-SV8KDGQR CF-SV8KDMQR CF-SV8KDWQR
本体カラー ブラック シルバー シルバー＆ブラック（EURO DRESS） シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-8565U（1.80GHz） Intel Core i5-8265U（1.60GHz）
メモリ 8GB 16GB 8GB
ストレージ 512GB SSD 256GB SSD 512GB SSD 256GB SSD
ディスプレイ 12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ 非搭載
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0
WWAN LTE（nano SIM） 非搭載
カメラ 顔認証対応カメラ
バッテリ駆動時間 約21時間
バッテリーパックL付属		 約13.5時間
バッテリーパックS付属		 約14時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ W283.5×D203.8×H24.5mm
重さ 約1.159kg 約1.099kg 約0.999kg 約0.919kg
Office Office Home and Business 2019

Let'snote XZ6

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    Let'snote XZ6 シルバー

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    Let'snote XZ6 ブラック

12.0型ワイド液晶を備えたLet'snote XZ6シリーズは、タブレットPC部とキーボードベース部が着脱できる12型2in1 PC。光学ドライブは搭載しない。2019年夏モデルの店頭モデルは2モデルを用意し、デザイン、性能ともに春モデルを踏襲する。店頭予想価格は税別275,000円前後から。

品番 CF-XZ6KFKQR CF-XZ6KDCQR
本体カラー ブラック シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i5-7200U（2.50GHz）
メモリ 8GB
ストレージ 256GB SSD
ディスプレイ 12.0型ワイド（2,160×1,440ドット）
光学ドライブ
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2
WWAN LTE（nano SIM）
カメラ 顔認証対応・フロント約207万画素/リア約800万画素
バッテリ駆動時間 本体：約18.5時間/タブレット：約9時間
バッテリーパックL付属		 本体：約9時間/タブレット：約4.5時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ 本体：W288.5×D223.7×H22mm/タブレット：W286.5×D206.2×H9.5mm
重さ 本体：約1.224kg/タブレット：約0.665kg 本体：約1.029kg/タブレット：約0.56kg
Office Office Home and Business 2019

Let'snote RZ8

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    Let'snote RZ8 シルバー

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    Let'snote RZ8 ブラック

Let'snote RZ8シリーズは、ディスプレイが360度回転する10.1型の2in1 PC。デザインや性能は2019年春モデルと同等だが、ブラックモデルとシルバーモデルのCPUをIntel Core i5-8200Yに、ストレージを256GB SSDに統一した（前モデルではシルバーモデルがCore m3プロセッサ、128GBストレージだった）。店頭モデルは2種類で、店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。

品番 CF-RZ8KFMQR CF-RZ8KDEQR
本体カラー ブラック シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i5-8200Y（1.30GHz）
メモリ 8GB
ストレージ 256GB SSD
ディスプレイ 10.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
光学ドライブ
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2
WWAN LTE（nano SIM）
バッテリ駆動時間 約11.5時間
本体サイズ W250×D180.8×H19.5mm
重さ 約0.78kg 約0.75kg
Office Office Home and Business 2019