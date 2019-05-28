パナソニックは5月28日、モバイルノートPC「Let'snote」（レッツノート）の2019年夏モデルを発表した。店頭向けには、CPUを強化した2in1 PC「Let'snote LV8」を提供。また、12.1型ノートPC「Let'snote SV8」では、ブラック＆シルバーの「EURO DRESS MODEL」を用意する。12型の2in PC「Let'snote XZ6」と、10.1型の2in1 PC「Let'snote RZ8」では、全モデルに256GB SSDが搭載された。発売日はいずれも6月14日。
Let'snote LV8
Let'snote LV8は、IntelのクアッドコアCPUを搭載した、フルHD解像度の14型ノートPC。2019年夏モデルでは最新のIntel Core i7/Core i5 Uプロセッサを搭載し、店頭向けにブラックカラーを追加した。店頭向けでは4モデルをラインナップ。価格はオープンで、店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。
|品番
|CF-LV8LDVQR
|CF-LV8KDPQR
|CF-LV8KDGQR
|CF-LV8KDCQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-8565U（1.80GHz）
|Intel Core i5-8265U（1.60GHz）
|メモリ
|8GB
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB SSD
|256GB SSD
|ディスプレイ
|14.0型ワイド（1,920×1,080ドット）
|光学ドライブ
|ブルーレイ
|DVDスーパーマルチ
|非搭載
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5
|WWAN
|―
|バッテリ駆動時間
|約19.5時間
バッテリーパックL付属
|約12.5時間
バッテリーパックS付属
|約13時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W333×D225.3×H24.5mm
|重さ
|約1.385kg
|約1.25kg
|約1.17kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote SV8
Let'snote SV8は、光学ドライブを搭載した12.1型ノートPC（一部除く）。スペックやデザインは春モデルを踏襲している。新カラーとして、シルバー&ブラックのツートンカラーで構成されたEURO DRESS MODELが店頭向けに追加された。価格はオープンで、店頭予想価格（税別）は245,000円前後から。
|品番
|CF-SV8LFNQR
|CF-SV8LDUQR
|CF-SV8KDPQR
|CF-SV8KDRQR
|CF-SV8KDGQR
|CF-SV8KDMQR
|CF-SV8KDWQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー
|シルバー＆ブラック（EURO DRESS）
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-8565U（1.80GHz）
|Intel Core i5-8265U（1.60GHz）
|メモリ
|8GB
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB SSD
|256GB SSD
|512GB SSD
|256GB SSD
|ディスプレイ
|12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|ブルーレイ
|DVDスーパーマルチ
|非搭載
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|非搭載
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|バッテリ駆動時間
|約21時間
バッテリーパックL付属
|約13.5時間
バッテリーパックS付属
|約14時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W283.5×D203.8×H24.5mm
|重さ
|約1.159kg
|約1.099kg
|約0.999kg
|約0.919kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote XZ6
12.0型ワイド液晶を備えたLet'snote XZ6シリーズは、タブレットPC部とキーボードベース部が着脱できる12型2in1 PC。光学ドライブは搭載しない。2019年夏モデルの店頭モデルは2モデルを用意し、デザイン、性能ともに春モデルを踏襲する。店頭予想価格は税別275,000円前後から。
|品番
|CF-XZ6KFKQR
|CF-XZ6KDCQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i5-7200U（2.50GHz）
|メモリ
|8GB
|ストレージ
|256GB SSD
|ディスプレイ
|12.0型ワイド（2,160×1,440ドット）
|光学ドライブ
|―
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|―
|カメラ
|顔認証対応・フロント約207万画素/リア約800万画素
|バッテリ駆動時間
|本体：約18.5時間/タブレット：約9時間
バッテリーパックL付属
|本体：約9時間/タブレット：約4.5時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|本体：W288.5×D223.7×H22mm/タブレット：W286.5×D206.2×H9.5mm
|重さ
|本体：約1.224kg/タブレット：約0.665kg
|本体：約1.029kg/タブレット：約0.56kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote RZ8
Let'snote RZ8シリーズは、ディスプレイが360度回転する10.1型の2in1 PC。デザインや性能は2019年春モデルと同等だが、ブラックモデルとシルバーモデルのCPUをIntel Core i5-8200Yに、ストレージを256GB SSDに統一した（前モデルではシルバーモデルがCore m3プロセッサ、128GBストレージだった）。店頭モデルは2種類で、店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。
|品番
|CF-RZ8KFMQR
|CF-RZ8KDEQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i5-8200Y（1.30GHz）
|メモリ
|8GB
|ストレージ
|256GB SSD
|ディスプレイ
|10.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|―
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|―
|バッテリ駆動時間
|約11.5時間
|本体サイズ
|W250×D180.8×H19.5mm
|重さ
|約0.78kg
|約0.75kg
|Office
|Office Home and Business 2019