VAIOは9月2日、15.6型ノートPC「VAIO S15」量販店モデルのラインナップを拡充した。現行は4Kディスプレイモデル1機種のみだが、新たに、フルHDディスプレイモデル2機種を追加する。

VAIO S15

VAIO S15は、“デスクトップ級のパフォーマンス”を目指した同社のハイエンドノートPC。従来モデルからデザインを刷新したほか、6コア12スレッドCPUや4Kディスプレイ、USB Type-Cを採用。量販店モデルでは指紋認証センサーも標準搭載している。

従来の量販店モデルでは、Intel Core i7-8750Hを搭載した4Kディスプレイ（3,840×2,160）モデルのみ用意していたが、Intel Core i7-8750HもしくはIntel Core i5-8300Hを搭載したフルHDディスプレイ（1,920×1,080）モデル2機種を9月6日に追加する。現行の4Kディスプレイモデルと比べると、画面解像度が4KからフルHDに変更されたほか、ストレージも1TB HDD+128GB SSDから1TB HDDのみになったが、価格はよりお手頃になった。価格はオープンで、店頭予想価格はCore i7-8750Hモデルが税別199,800円前後、Core i5-8300Hモデルが税別164,800円前後。カラーはいずれもブラック。

VAIO S15 個人向け標準仕様モデルの新ラインナップ

VJS15390311（Intel Core i7-8750Hモデル）の主な仕様

CPU：Intel Core i7-8750H（2.20GHz）

メモリ：8GB（4GB×2）

ストレージ：1TB HDD

グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）

ディスプレイ：1,920×1,080ドット

光学ドライブ：ブルーレイディスクドライブ（Ultra HD BD対応）

ネットワーク：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、IEEE 802.11a/b/g/n/* ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1

インタフェース：USB 3.0×2、HDMI出力×1、D-Sub×1、USB Type-C搭載×1（Thunderbolt 3、USB 3.1、DisplayPort 1.2対応）、ヘッドホンジャック、マイク

指紋センサー：搭載

本体サイズ / 重さ：W361.4×D254.3×H22.0～26.0mm / 約2.25kg

VJS15390411（Intel Core i5-8300Hモデル）の主な仕様