TSUKUMOブランドでPCおよびPC周辺機器を販売する、ヤマダ電機グループのProject Whiteは7月19日、BTO PCブランド「eX.computer」から、14型ノートPC2モデルを発表した。7月19日より発売する。
eX.computer N1421K-500/T
eX.computer N1421K-500/Tの店頭予想価格は94,800円（税別）。14型のディスプレイは、画面占有率80％の超狭額ベゼル仕様。これにより、本体サイズを13.3型クラスに抑えている。解像度は1,920×1,080ドット、画面は非光沢（ノングレア）だ。
本体はアルミ合金製で、キーボードはアイソレーションタイプの88キー。明るさを4段階で調整できるバックライトも装備。
主な仕様は、CPUがIntel Core i5-8265U（1.6GHz）、メモリがPC4-19200 DDR4 8GB、ストレージが256GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics 620（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
ネットワークはIEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースは、USB 3.2 Type-C Gen1×2、USB 3.2 Type-A Gen1×2、HDMI×1、SDメモリーカードスロットなど。本体サイズはW322×D222×H15.95mm、重さは約1.2kg。
eX.computer N1421K-720/T
eX.computer N1421K-720/Tの店頭予想価格は109,800円（税別）。CPUがIntel Core i7-8565U（1.8GHz）のモデルで、ストレージが512GB M.2 NVMe SSDに変更されている。そのほかの仕様はほぼ共通。