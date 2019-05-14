NECパーソナルコンピュータは14日、同社15.6型ノートPCの最上位シリーズ「LAVIE Note NEXT」の新製品として、「NX850/NA」および「NX750/NA」の2モデルを発表した。5月16日に発売する。
価格はオープン。NX850/NAの店頭予想価格は税別209,800円前後、NX750/NAの店頭予想価格は税別199,800円前後。
LAVIE Note NEXTシリーズは、角ばった重厚なデザインと基本性能の高さが特徴の、同社15.6型ノートPC最上位モデル。ディスプレイ解像度は1,920×1,080ドット。
2019年夏モデルでは、下位のNX750まで含めた全モデルで、6コア12スレッドの第8世代Intel Core i7-8750H（2.20GHz）プロセッサを採用。また、SSD+HDDのハイブリッドストレージを採用しているNX850では、前モデルの128GB SSDからSSD容量を倍増し、256GB+1TBストレージとなった。なお、NX850/NAとNX750/NAの大きな違いはストレージ種類・容量のみ。
サウンド面では、従来上位のNX850のみ搭載していたYAMAHAサウンド（2W＋2WのFR-Port方式）を、下位のNX750を含めた全モデルで搭載。このほか、Windows Helloに対応した指紋認証一体型電源ボタンや、静音キーボードなども前モデルから引き継いでいる。Officeは最新のOffice Home & Business 2019が付属する。
NX850/NAの主な仕様
- CPU：Intel Core i7-8750H（2.20GHz）
- メモリ：4GB
- ストレージ：256GB PCIe SSD＋1TB HDD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：ブルーレイディスクドライブ（BDXL対応）
- ディスプレイ：15.6型ワイド（1,920×1,080ドット）
- OS：Windows 10 Home 64bit
- 通信：IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2（有線LAN非搭載）
- インタフェース：USB 3.1 Type-C×1（USB Type-C 3A給電対応）、USB 3.0×2（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、HDMI×1、ヘッドホン出力/マイク入力コンボポート×1、SDXCカードスロット×1など
- 指紋センサー：○
- バッテリ駆動時間（JEITA 2.0）：約4.5時間
- 本体サイズ/重さ：W361×D243×H24.6mm、約2.4kg
- カラー：グレイスブラックシルバー、プラチナホワイト、クレストゴールド
NX750/NAの主な仕様
- CPU：Intel Core i7-8750H（2.20GHz）
- メモリ：4GB
- ストレージ：1TB HDD＋16GB Optaneメモリ
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：ブルーレイディスクドライブ（BDXL対応）
- ディスプレイ：15.6型ワイド（1,920×1,080ドット）
- OS：Windows 10 Home 64bit
- 通信：IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2（有線LAN非搭載）
- インタフェース：USB 3.1 Type-C×1（USB Type-C 3A給電対応）、USB 3.0×2（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、HDMI×1、ヘッドホン出力/マイク入力コンボポート×1、SDXCカードスロット×1など
- 指紋センサー：○
- バッテリ駆動時間（JEITA 2.0）：約4.5時間
- 本体サイズ/重さ：W361×D243×H24.6mm、約2.4kg
- カラー：グレイスブラックシルバー、プラチナホワイト、クレストゴールド