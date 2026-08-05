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「オンセミ」のニュースまとめ

米Motorola(モトローラ)の半導体部門のうち、ディスクリート、スタンダードアナログ、標準ロジック事業を継承する形で1999年に分離・独立して誕生したON Semiconductor(オン・セミコンダクター)。現在では、三洋電機から三洋半導体やAptina Imaging(アプティナイメージング)、Fairchild Semiconductor(フェアチャイルド・セミコンダクター)などさまざまな半導体メーカーを買収することで、アナログ半導体からマイコン、CMOSイメージセンサまで、幅広い分野に幅広い半導体製品を提供する企業となっています。三洋半導体の国内工場を引き継いでおり、日本での設計・製造も手がけるなど、多くの日本人エンジニアを抱えることでも知られる同社の新製品情報や、設備投資、市場戦略、技術開発の動向など、さまざまな角度から最新の情報をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。