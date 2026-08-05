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「NXP」のニュースまとめ

蘭Philipsの半導体部門が分離・独立して誕生したオランダの半導体メーカーで、ロジック/マイコン、アナログ半導体などを事業の中心とするNXP Semiconductors(日本法人はNXPジャパン)。2015年には、Motorolaの流れをくむ半導体メーカーFreescale Semiconductorを買収することで、マイコン分野で大手となり、主に自動車(コネクテッド・カー)、セキュリティ、携帯/ウェアラブル機器、IoTといった分野へ資源を集中させている同社の新製品情報や、設備投資、市場戦略、技術開発の動向など、さまざまな角度から最新の情報をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。