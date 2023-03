図3 参考文献およびフィールドフリーデバイスでの1ns でのエネルギー消費を示すベンチマークプロット。ハイブリッド SOTトラックを備えたデバイスは、参照サンプルに匹敵する高いSOT効率を示している (参考文献:[1] K. Garello et al., IEEE Symp. on VLSI Circuit, 81-82 (2018);、[2] K. Garello et al., IEEE Symp. on VLSI Technology, 194-195 (2019);、[3] H. Honjo et al., IEEE IEDM 28.5.1-28.5.4 (2019);、[4] M.Y. Song et al., IEEE Symp on VLSI Technology, 377-378 (2022) (as shown at 2022 IEDM))