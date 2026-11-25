AI技術を加速的に進化させる米国テック産業とトランプ政権の異常なまでの接近は、政権与党であった共和党が中間選挙で上院/下院の両院で民主党に多くの議席を失う大敗の結果を受けて、今後変化を見せる可能性がある。

そうした背景の中で、降ってわいたようなNVIDIA、CEOのJensen Huangの退任と復帰の顛末はその変化をさらに加速させる様相を呈している。半導体を筆頭とする米国テック産業は、政治の中心地である米国東部のワシントンD.C.から大陸を横断した先にある、西海岸カリフォルニア州のシリコンバレーに発生し、歴史的にみれば、政治と距離を置く立場をとっていたが、テック産業が米国経済の成長の牽引役となるに至って、その関係性には大きな変化が現れている。

1.共和党と産業界の親和性

米国における共和党と産業界の結びつきは、19世紀中葉の共和党結成以来、米国の政治経済史を動かす強力な原動力となってきた。

例えば、共和党と鉄道産業の緊密な連携は、南北戦争(1861～1865年)の戦時下および戦後の再建期を牽引する産業となり、大陸横断鉄道の建設に関わった企業は巨大化し、これら鉄道資本は共和党の有力な支持基盤かつ資金源となった。

また、19世紀後半から20世紀初頭にかけての製鉄産業の興隆は、共和党の「保護関税政策」により、かつてこの分野で先行していた英国製鉄鋼製品などの流入を防ぎ、国内産業を保護しながら育成する共和党の政策なしにはあり得なかった。

USスチールやカーネギーなどの鉄鋼資本は共和党とともに成長した。米国産業を代表する自動車産業に目を向ければ、共和党政権主導による規制緩和と法人税優遇制度で、世界に名だたるGMやフォードなどの大企業を生み、自動車を中心とする米国のライフスタイルを決定づけるブランドとなった。

これら、米国の成長を支えた重工業の中心地であるピッツバーグやデトロイトは大いに繁栄し、多くの雇用とともに地域経済を永らく支えたが、重工業の世界の主役が韓国や中国にとって変わられると、急激にその影響力を失った。現在では、この地域は多くの失業労働者を抱える「ラスト・ベルト(錆びた工業地帯)」と呼ばれるようになった。

二期目の節目となる中間選挙で、トランプ大統領は「米国に製造業を取り戻す」という大きな政策を掲げ、かつての共和党の大票田であるこの地域の労働者の支持を訴えたが、一向に改善されないインフレーションに加えて、イラン攻撃の結果高止まりした原油価格のあおりを受けたガソリン/軽油価格の高騰で多くの支持者を失った事が、共和党の中間選挙での大敗につながった、というのが大方の見方である。

2.データセンター建設が選挙の論点の1つとなった中間選挙

今回の中間選挙で目立ったのは、トランプ共和党政権とAI技術を急速に推し進めるテック産業の異常なまでの接近だった。

今でも記憶に鮮明に残るのが、2年前にトランプ氏が大統領に返り咲いた際の就任式で、最前列に駆け付けた巨大テック産業各社のCEO達の面々である。

今や、米国経済を牽引するのは鉄鋼でも自動車でもなく、AIを中心とするハイテク産業であり、先端半導体と巨大プラットフォームの合体である米国テック産業にとって代わった事を鮮明に印象づけた瞬間だった。

しかし、トランプ共和党とテック産業のタッグチームに危うさを感じるのは私だけではないだろう。「米国に製造業を取り戻す」という大きな目標達成のために鳴り物入りで各国相手に発動した大規模な関税政策は、高度にグローバル化した半導体のサプライチェーンの強化にはむしろ逆風に働いたし、巨大プラットフォーマー各社がサービスを届けるユーザーたちは米国民だけでなく、国境の垣根をまったく意識せずにインターネットを通じて恩恵を受ける世界中に散らばる巨大なユーザーベースであった。

2016年にトランプ氏が米大統領選を制した際の原動力となった「ホワイト・ワーキング・クラス」と呼ばれる人々は、かつて米国の製造業を支えたブルーワーカー(肉体労働者)で、トランプ氏が掲げる製造業の復権に大いに期待をしたが、10年経ち、トランプ大統領の二期目の政権運営を見る限りではこの期待は完全に裏切られたと言っていいだろう。

というのも、二期目でトランプ大統領がタッグを組んだテック産業で就労する人々は高度な教育を受けたエンジニア出身者で占められ、ラストベルトで復職を待ちわびるブルーワーカーには、そのチャンスは与えられなかった。こうした、現実を多少は認識していたはずのトランプ大統領であるが、産業界へのもっぱらの関心は、テック産業が例外なくフォーカスするAIに急速に傾斜していった。

その大きな理由として挙げられるのは、中国との技術覇権競争が激烈化し、AIを中心とする先端技術が戦略的重要さを増したことだ。しかし、テック産業と共和党の関係性は歴史が浅く、ともすれば相容れない要素も含んでいた。その最も大きな事情とは、テック産業はブルーワーカーを多数必要とせず、雇用の創造には大きく貢献しないことがあげられる。

それどころか、AIテック企業がこぞって大規模投資をするデータセンター建設に対し、多くの地域住民が反対の立場を取った事はトランプ大統領にとっては大きな誤算だったに違いない。データセンターの建設では、地域での雇用創造はまったく望めず、逆に電力・水などの供給不安を引き起こすことが論点になり、民主・共和の党派に関わりなく逆風が吹いたことがあげられる。

3.米中の技術覇権競争と先端AI開発の危険性の行方

AI技術の急激な発展で、米中の技術覇権競争ではその核心部分がAI分野に絞られつつあり、先端半導体/大規模言語AIモデルの開発競争は両陣営にとって絶対に譲れない領域となっている。

先端半導体の輸出規制で制限をかける米国と、国内開発力を急激に高めその差を縮める中国の競争は今後も熾烈を極める様相であるが、先端AI技術が急速に高度化し、近い将来、制御不可能になる危険性を抱える状況は共通している。

最近Nasdaqに新規上場を果たしたAnthropic社はその目論見書の中で盛んと「政府による規制の法整備」を訴えるが、最近行われた米中両首脳会談では多くが議論されなかった。制御不能になる危険性を孕んだ技術競争では、党派/国境を超えた協力が早急に求められるが、そのきっかけとなるのがAI技術の暴走による大惨事となる事だけは避けたいものだ。