CreateWindowEx()でウィンドウの作成
本連載では、Windows APIを使ったウィンドウプログラミングの学習を進めるためにMicrosoftの次の チュートリアルに沿って演習を進めている。
前回はCreateWindowEx()関数でウィンドウを作成する方法を学習した。CreateWindowEx()関数でウィンドウの座標やウィンドウ名、最大化や最小化といったタイトルバーのアイコン、ボーダーラインやサイズ変更、スクロールバーなどの指定を行うことができることを確認した。
前回使ったソースコードは次のとおり。
winmain.c
/*
* Reference:
* https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/your-first-windows-program
* https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/ns-winuser-wndclassa
*/
#ifndef UNICODE
#define UNICODE
#endif
#include <windows.h>
#define BACKGROUND_COLOR (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1)
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
/*
* ウィンドウプログラムエントリポイント関数
*/
int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PWSTR pCmdLine, int nCmdShow)
{
// ウィンドウクラス名
const wchar_t CLASS_NAME[] = L"ウィンドウ作成の学習用プログラムクラス";
// ウィンドウタイトル
const wchar_t WINDOW_TITLE[] = L"ウィンドウプログラミング学習";
// ウィンドウクラス構造体を用意
WNDCLASS wc;
wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
wc.lpfnWndProc = WindowProc;
wc.cbClsExtra = 0;
wc.cbWndExtra = 0;
wc.hInstance = hInstance;
wc.hIcon = NULL;
wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wc.hbrBackground = NULL;
wc.lpszMenuName = NULL;
wc.lpszClassName = CLASS_NAME;
// style ウィンドウクラススタイル
// lpfnWndProc ウィンドウプロシージャ
// cbClsExtra クラス構造体以降の追加確保分指定
// cbWndExtra ウィンドウインスタンス以降の追加確保分指定
// hInstance ウィンドウプロシージャインスタンス
// hIcon クラスアイコンハンドラ
// hCursor クラスカーソルハンドラ
// hbrBackground ウィンドウ背景色
// lpszMenuName クラスメニューのリソース名
// lpszClassName ウィンドウクラス名
// ウィンドウクラス構造体を登録
RegisterClass(&wc);
// ウィンドウを作成
HWND hwnd = CreateWindowEx(
0, // 拡張ウィンドウスタイル
CLASS_NAME, // ウィンドウクラス名
WINDOW_TITLE, // ウィンドウタイトル
WS_OVERLAPPEDWINDOW, // ウィンドウスタイル
// サイズとポジション
CW_USEDEFAULT, // X座標
CW_USEDEFAULT, // Y座標
1200, // 幅
800, // 高さ
NULL, // 親ウィンドウハンドラ
NULL, // メニューハンドラ
hInstance, // インスタンスハンドラ
NULL // 追加のアプリケーションデータ
);
if (hwnd == NULL)
{
return 0;
}
// ウィンドウを表示
ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
// メッセージループを実行
MSG msg;
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
{
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
}
return 0;
}
/*
* ウィンドウプロシージャ関数
*/
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
switch (uMsg)
{
case WM_PAINT:
{
PAINTSTRUCT ps;
HDC hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
FillRect(hdc, &ps.rcPaint, BACKGROUND_COLOR);
EndPaint(hwnd, &ps);
}
return 0;
case WM_DESTROY:
PostQuitMessage(0);
return 0;
}
return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam);
}
このソースコードをビルドするためのnmake用Makefileは次のとおり。
Makefile
CMD= winmain
CC= cl.exe
CFLAGS= /c /source-charset:utf-8
LINK= link.exe
LIBS= user32.lib
LFLAGS=
EXIST= cmd.exe /C if exist
all: build
build: $(CMD).exe
$(CMD).exe: $(CMD).obj
$(LINK) $(LFLAGS) $(LIBS) *.obj
dir
.c.o:
$(CC) $(CFLAGS) $*.c
run: build
$(CMD).exe
clean:
$(EXIST) $(CMD).obj del *.obj
$(EXIST) $(CMD).exe del $(CMD).exe
dir
corruption-run: clean
$(CC) /c $(CMD).c
$(LINK) $(LFLAGS) $(LIBS) *.obj
$(CMD).exe
サンプルソースコードでは、CreateWindowEx()関数を呼び出してウィンドウを作成したあとでShowWindow()関数を呼び出すことでウィンドウを表示している。この後でサンプルソースコードはメッセージループという処理に入る。今回はこの部分でいったい何が行われているのか調べていく。