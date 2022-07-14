メッセージループとウィンドウプロシージャのイベンドファイアの動き

本連載ではWindows APIを使ったウィンドウプログラミングの学習を進めるためにMicrosoftの次のチュートリアルに沿って演習を進めている。

前回はメッセージループとウィンドウプロシージャの動きを調べた。実施にどのようなイベントが発生してメッセージループやウィンドウプロシージャが動いているかを知るためだ。前回の成果物は次のようになった。

winmain.c

/*
 * Reference:
 *    https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/your-first-windows-program
 *    https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/ns-winuser-wndclassa
 */

#ifndef UNICODE
#define UNICODE
#endif 

#include <windows.h>

#define BACKGROUND_COLOR (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1)

LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
void Log_uMsg(LPCWSTR fPath, UINT uMsg);

/*
 * ウィンドウプログラムエントリポイント関数
 */
int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PWSTR pCmdLine, int nCmdShow)
{
    // ウィンドウクラス名
    const wchar_t CLASS_NAME[]  = L"ウィンドウ作成の学習用プログラムクラス";

    // ウィンドウタイトル
    const wchar_t WINDOW_TITLE[]  = L"ウィンドウプログラミング学習";

    // ウィンドウクラス構造体を用意
    WNDCLASS wc;

    wc.style         = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    wc.lpfnWndProc   = WindowProc;
    wc.cbClsExtra    = 0;
    wc.cbWndExtra    = 0;
    wc.hInstance     = hInstance;
    wc.hIcon         = NULL;
    wc.hCursor       = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
    wc.hbrBackground = NULL;
    wc.lpszMenuName  = NULL;
    wc.lpszClassName = CLASS_NAME;

    // style         ウィンドウクラススタイル
    // lpfnWndProc   ウィンドウプロシージャ
    // cbClsExtra    クラス構造体以降の追加確保分指定
    // cbWndExtra    ウィンドウインスタンス以降の追加確保分指定
    // hInstance     ウィンドウプロシージャインスタンス
    // hIcon         クラスアイコンハンドラ
    // hCursor       クラスカーソルハンドラ
    // hbrBackground ウィンドウ背景色
    // lpszMenuName  クラスメニューのリソース名
    // lpszClassName ウィンドウクラス名

    // ウィンドウクラス構造体を登録
    RegisterClass(&wc);

    // ウィンドウを作成
    HWND hwnd = CreateWindowEx(
        0,                   // 拡張ウィンドウスタイル
        CLASS_NAME,          // ウィンドウクラス名
        WINDOW_TITLE,        // ウィンドウタイトル
        WS_OVERLAPPEDWINDOW, // ウィンドウスタイル

        // サイズとポジション
        CW_USEDEFAULT,       // X座標
    CW_USEDEFAULT,       // Y座標
    1200,                // 幅
    800,                 // 高さ

        NULL,                // 親ウィンドウハンドラ
        NULL,                // メニューハンドラ
        hInstance,           // インスタンスハンドラ
        NULL                 // 追加のアプリケーションデータ
        );

    if (hwnd == NULL)
    {
        return 0;
    }

    // ウィンドウを表示
    ShowWindow(hwnd, nCmdShow);

    // メッセージループを実行
    MSG msg;
    while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
    {
        Log_uMsg(TEXT("log1.txt"), msg.message);

        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
    }

    return 0;
}

/*
 * ウィンドウプロシージャ関数
 */
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    Log_uMsg(TEXT("log2.txt"), uMsg);

    switch (uMsg)
    {
    case WM_PAINT:
        {
            PAINTSTRUCT ps;
            HDC hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);

            FillRect(hdc, &ps.rcPaint, BACKGROUND_COLOR);

            EndPaint(hwnd, &ps);
        }
        return 0;

    case WM_DESTROY:
        PostQuitMessage(0);
        return 0;
    }

    return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam);
}

/*
 * MSG.messageを指定したファイルへ追記する関数
 */
void Log_uMsg(LPCWSTR fPath, UINT uMsg)
{
    HANDLE hFile;
    hFile = CreateFile(
        fPath, GENERIC_WRITE, 0, NULL,
    OPEN_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL
    );

    SetFilePointer(hFile, 0, NULL, FILE_END);

    TCHAR buf[1024];
    wsprintf(buf, TEXT("message: %d\n"), uMsg);

    DWORD dwNoW = 0;
    WriteFile(hFile, buf, lstrlen(buf)*sizeof(TCHAR), &dwNoW, NULL);

    CloseHandle(hFile);
}

実行結果はこれまでと同じだ。空のウィンドウが表示されるだけだ。

  • 実行結果

    実行結果