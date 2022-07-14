メッセージループとウィンドウプロシージャのイベンドファイアの動き
本連載ではWindows APIを使ったウィンドウプログラミングの学習を進めるためにMicrosoftの次のチュートリアルに沿って演習を進めている。
前回はメッセージループとウィンドウプロシージャの動きを調べた。実施にどのようなイベントが発生してメッセージループやウィンドウプロシージャが動いているかを知るためだ。前回の成果物は次のようになった。
winmain.c
/*
* Reference:
* https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/your-first-windows-program
* https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/ns-winuser-wndclassa
*/
#ifndef UNICODE
#define UNICODE
#endif
#include <windows.h>
#define BACKGROUND_COLOR (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1)
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
void Log_uMsg(LPCWSTR fPath, UINT uMsg);
/*
* ウィンドウプログラムエントリポイント関数
*/
int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PWSTR pCmdLine, int nCmdShow)
{
// ウィンドウクラス名
const wchar_t CLASS_NAME[] = L"ウィンドウ作成の学習用プログラムクラス";
// ウィンドウタイトル
const wchar_t WINDOW_TITLE[] = L"ウィンドウプログラミング学習";
// ウィンドウクラス構造体を用意
WNDCLASS wc;
wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
wc.lpfnWndProc = WindowProc;
wc.cbClsExtra = 0;
wc.cbWndExtra = 0;
wc.hInstance = hInstance;
wc.hIcon = NULL;
wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wc.hbrBackground = NULL;
wc.lpszMenuName = NULL;
wc.lpszClassName = CLASS_NAME;
// style ウィンドウクラススタイル
// lpfnWndProc ウィンドウプロシージャ
// cbClsExtra クラス構造体以降の追加確保分指定
// cbWndExtra ウィンドウインスタンス以降の追加確保分指定
// hInstance ウィンドウプロシージャインスタンス
// hIcon クラスアイコンハンドラ
// hCursor クラスカーソルハンドラ
// hbrBackground ウィンドウ背景色
// lpszMenuName クラスメニューのリソース名
// lpszClassName ウィンドウクラス名
// ウィンドウクラス構造体を登録
RegisterClass(&wc);
// ウィンドウを作成
HWND hwnd = CreateWindowEx(
0, // 拡張ウィンドウスタイル
CLASS_NAME, // ウィンドウクラス名
WINDOW_TITLE, // ウィンドウタイトル
WS_OVERLAPPEDWINDOW, // ウィンドウスタイル
// サイズとポジション
CW_USEDEFAULT, // X座標
CW_USEDEFAULT, // Y座標
1200, // 幅
800, // 高さ
NULL, // 親ウィンドウハンドラ
NULL, // メニューハンドラ
hInstance, // インスタンスハンドラ
NULL // 追加のアプリケーションデータ
);
if (hwnd == NULL)
{
return 0;
}
// ウィンドウを表示
ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
// メッセージループを実行
MSG msg;
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
{
Log_uMsg(TEXT("log1.txt"), msg.message);
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
}
return 0;
}
/*
* ウィンドウプロシージャ関数
*/
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
Log_uMsg(TEXT("log2.txt"), uMsg);
switch (uMsg)
{
case WM_PAINT:
{
PAINTSTRUCT ps;
HDC hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
FillRect(hdc, &ps.rcPaint, BACKGROUND_COLOR);
EndPaint(hwnd, &ps);
}
return 0;
case WM_DESTROY:
PostQuitMessage(0);
return 0;
}
return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam);
}
/*
* MSG.messageを指定したファイルへ追記する関数
*/
void Log_uMsg(LPCWSTR fPath, UINT uMsg)
{
HANDLE hFile;
hFile = CreateFile(
fPath, GENERIC_WRITE, 0, NULL,
OPEN_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL
);
SetFilePointer(hFile, 0, NULL, FILE_END);
TCHAR buf[1024];
wsprintf(buf, TEXT("message: %d\n"), uMsg);
DWORD dwNoW = 0;
WriteFile(hFile, buf, lstrlen(buf)*sizeof(TCHAR), &dwNoW, NULL);
CloseHandle(hFile);
}
実行結果はこれまでと同じだ。空のウィンドウが表示されるだけだ。