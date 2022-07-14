メッセージループとウィンドウプロシージャのイベンドファイアの動き

本連載ではWindows APIを使ったウィンドウプログラミングの学習を進めるためにMicrosoftの次のチュートリアルに沿って演習を進めている。

前回はメッセージループとウィンドウプロシージャの動きを調べた。実施にどのようなイベントが発生してメッセージループやウィンドウプロシージャが動いているかを知るためだ。前回の成果物は次のようになった。

winmain.c

/* * Reference: * https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/your-first-windows-program * https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/ns-winuser-wndclassa */ #ifndef UNICODE #define UNICODE #endif #include <windows.h> #define BACKGROUND_COLOR (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1) LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam); void Log_uMsg(LPCWSTR fPath, UINT uMsg); /* * ウィンドウプログラムエントリポイント関数 */ int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PWSTR pCmdLine, int nCmdShow) { // ウィンドウクラス名 const wchar_t CLASS_NAME[] = L"ウィンドウ作成の学習用プログラムクラス"; // ウィンドウタイトル const wchar_t WINDOW_TITLE[] = L"ウィンドウプログラミング学習"; // ウィンドウクラス構造体を用意 WNDCLASS wc; wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; wc.lpfnWndProc = WindowProc; wc.cbClsExtra = 0; wc.cbWndExtra = 0; wc.hInstance = hInstance; wc.hIcon = NULL; wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); wc.hbrBackground = NULL; wc.lpszMenuName = NULL; wc.lpszClassName = CLASS_NAME; // style ウィンドウクラススタイル // lpfnWndProc ウィンドウプロシージャ // cbClsExtra クラス構造体以降の追加確保分指定 // cbWndExtra ウィンドウインスタンス以降の追加確保分指定 // hInstance ウィンドウプロシージャインスタンス // hIcon クラスアイコンハンドラ // hCursor クラスカーソルハンドラ // hbrBackground ウィンドウ背景色 // lpszMenuName クラスメニューのリソース名 // lpszClassName ウィンドウクラス名 // ウィンドウクラス構造体を登録 RegisterClass(&wc); // ウィンドウを作成 HWND hwnd = CreateWindowEx( 0, // 拡張ウィンドウスタイル CLASS_NAME, // ウィンドウクラス名 WINDOW_TITLE, // ウィンドウタイトル WS_OVERLAPPEDWINDOW, // ウィンドウスタイル // サイズとポジション CW_USEDEFAULT, // X座標 CW_USEDEFAULT, // Y座標 1200, // 幅 800, // 高さ NULL, // 親ウィンドウハンドラ NULL, // メニューハンドラ hInstance, // インスタンスハンドラ NULL // 追加のアプリケーションデータ ); if (hwnd == NULL) { return 0; } // ウィンドウを表示 ShowWindow(hwnd, nCmdShow); // メッセージループを実行 MSG msg; while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) { Log_uMsg(TEXT("log1.txt"), msg.message); TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } return 0; } /* * ウィンドウプロシージャ関数 */ LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) { Log_uMsg(TEXT("log2.txt"), uMsg); switch (uMsg) { case WM_PAINT: { PAINTSTRUCT ps; HDC hdc = BeginPaint(hwnd, &ps); FillRect(hdc, &ps.rcPaint, BACKGROUND_COLOR); EndPaint(hwnd, &ps); } return 0; case WM_DESTROY: PostQuitMessage(0); return 0; } return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam); } /* * MSG.messageを指定したファイルへ追記する関数 */ void Log_uMsg(LPCWSTR fPath, UINT uMsg) { HANDLE hFile; hFile = CreateFile( fPath, GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL ); SetFilePointer(hFile, 0, NULL, FILE_END); TCHAR buf[1024]; wsprintf(buf, TEXT("message: %d

"), uMsg); DWORD dwNoW = 0; WriteFile(hFile, buf, lstrlen(buf)*sizeof(TCHAR), &dwNoW, NULL); CloseHandle(hFile); }

実行結果はこれまでと同じだ。空のウィンドウが表示されるだけだ。