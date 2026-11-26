本連載「日本企業のAIエージェント戦略 - PoCから本番活用へ、乗り越えるべき4つの課題」では、日本企業がAIエージェント活用・展開にあたり直面する課題を、Context(文脈)、Choice(選択肢)、Control(コントロール)、Cost(コスト)という「4つのC」の観点で整理します。

AIコーディングの費用はなぜ膨らむのか

AIエージェントの多くは、使った分だけ費用が発生する従量課金です。しかも依頼によって生じるコストが一定ではありません。エージェントを自動で動かす処理が一つでも暴走すれば、1カ月分の予算を数時間で使い切ってしまうこともあります。

Databricksでは、グローバルにおいて数千人のエンジニアが毎日コーディングエージェントを使っており、複数の製品を併用する人も少なくありません。その結果、開発のスピードを測る社内の指標はどれも改善しました。しかし同時に、コーディングエージェントの費用は、研究開発費の中でも特に伸びの大きい項目になりました。

連載最終回となる今回は「Cost(コスト)」を取り上げ、当社の経験から見えてきた管理の考え方を紹介します。

AIエージェントが大量のトークンを消費する理由

まず、AIモデルの利用料は、モデルに渡した情報とモデルが出力した文章の量(トークン数)で決まります。例えば「このバグを調べて直して」と頼むと、エージェントはファイルの検索や読み込み、テストの実行といった機能(ツール)を何度も呼び出してコードを調べ、集めた情報をまとめてモデルに渡します。

モデルに渡る情報のうち、利用者が書いた依頼文はごく一部で、大半はエージェントが自ら集めた情報です。そのため、エージェントが使うトークンは、人が質問してAIがその場で答えを返す通常のチャットより、はるかに多くなります。AIモデルを開発する米Anthropicの報告(2025年)では、単一のエージェントはチャットのおよそ4倍、複数のエージェントを組み合わせた場合は約15倍のトークンを使っていました。

1回の依頼でモデルに渡る情報の内訳

全員に同じ上限を設ける方法は、うまくいかなかった

当社では、エンジニア一人ひとりに月の上限額を決め、それを超えた場合は、上限の引き上げを申請してもらうという方法を当初は採っていました。わかりやすいやり方でしたが、毎月500～1000人が上限に達し、そのたびに申請と作業の中断が発生することになりました。

また、上限は一度引き上げると元に戻りません。そのため、一時的に多くのトークンを使う目的で上限の引き上げを申請した人が、その後もそのままの上限で使い続け、結果的に意図しない高額な利用料が発生してしまうという事例が、社内で少しずつ増えていきました。

ただし、AI利用に多くの費用をかけたことによって、大きな成果を上げた人もいます。上限に達した時点で、一律にAIを使えなくすれば、AIを最も活かしている人の業務まで止まってしまいます。抑えるべきなのは利用量そのものではなく、無駄な支出なのです。

支出リスクを2つに分け、上限も2つ設ける

そこで、新しい仕組みでは、管理する支出のリスクを以下のように2つに分類しました。

突発的な支出: 自動化の誤りで100ものセッションが立ち上がるなど、短時間で急に膨らむもの。

慢性的な支出:必要のない作業にまで最上位のモデルを並列で動かすなど、割高な状態が数日から数週間続くもの。

そして、それぞれのリスクに対して個別の上限を設けました。突発的な支出に対しては、月の予算に比べて小さい「1日の上限」を置きます。これは、月の予算範囲で毎日平均的に使っている人には届かない金額に設定しています。

上限に近づくと本人にチャットで通知が届き、自分が意図して使っているのであれば、ボタンを押すだけで上限が一段上がります。承認も申請も要りません。一方、人が見ていないところでAIが暴走して行っている処理は、誰もボタンを押さないので、1日の上限に達した時点で止まります。

慢性的な支出に対しては、通常の業務で想定される利用を十分にカバーする金額で「月の上限」を設けます。月の上限を超えて使う必要がある場合は、上司が業務上の必要性と期待する成果を確認して承認します。支出が多いことだけで、無駄に多くを利用しているかどうかは判断できないためです。引き上げた上限は、そのプロジェクトが終われば元に戻します。

この仕組みの前提は、社内のすべてのコーディングエージェントが、1つの中継点(ゲートウェイ)を経由してAIモデルを呼び出すようにしていることです。

中継点で1回の呼び出しごとに誰が使ったかを記録し、費用を計算しているので、使うエージェントやモデルが違っても同じルールを全員に適用できます。利用者も、自分が使っているすべてのエージェントでの自分の合計支出をすぐに確認できます。

2つの支出リスクと2つの上限

単価と量を下げるには

上限の設定は、使いすぎを防ぐ仕組みです。費用そのものを下げるには、トークンあたりの単価(どのモデルを使うか)と、使うトークンの量の両方を見直します。

単価の面で効果が最も大きいのは、より安く、品質も十分なモデルに切り替えることです。日々のコーディングの多くは、最高性能のモデルを使わなくても、求める品質を満たすことができます。

同じ品質をより安く出せるモデルは、次々に登場しています。ただし、公開されているベンチマークの順位は、自社の開発作業でどれだけ使えるかを必ずしも反映したものではありません。

新しいモデルに替えたら、品質は変わらず費用だけが上がったという事例もあります。そのため、モデルは切り替える前に、自社の開発作業の中で評価する必要があります。

さらに、作業ごとに適したモデルへ自動で振り分ける方法があります。関数名の変更のような単純な作業は安価なモデルに、設計の検討のような複雑な作業は高性能なモデルにそれぞれ任せます。当社内での測定では、自動振り分けによって1タスクあたりの平均費用が30%以上減少しました。品質は、振り分け先の候補のうち、最も高価なモデルだけを使った場合とほぼ同じでした。

量の面では、エージェントが集める情報が多いほど費用がかさみます。これに対しては、会話の途中経過をこまめに要約して短くする、ツールが返す出力を必要な分だけにする、作業を小さく分けて頼む、といった工夫が効果的です。

また、エージェントは同じ内容を何度もモデルに送るため、一度送った内容をモデル側で一時保存(キャッシュ)しておくと、2回目以降は安く読み込めます。

何をどれだけの期間キャッシュするかの設定も、費用を左右します。当社では、エージェントとキャッシュの設定を比較的簡単に見直しただけで、生成されるトークンと費用がほぼ半分になりました。これによる質の低下は見られませんでした。

コストを管理する4つの打ち手

4つのCはつながっている

こうした上限を設けた目的は、利用を減らすためではありません。費用が際限なく膨らむという不安を取り除き、AIの利活用をさらに広げることが主眼でした。

実際、新しい仕組みに変えてからは、エンジニアがAIの利用を控えることがなくなり、支出は不安から上限で抑え込むものではなく、データを見ながら調整していくものになりました。これにより、AIの利活用による成果創出への期待も、高めることができています。 本連載の第1回では「4つのC」はそれぞれ独立したものではなく、密接に関わると述べました。今回のコスト管理も、ほかの3つのCの上に成り立っています。

必要な文脈だけを渡せるのは「Context(文脈)」を整えたからであり、安価で十分な品質のモデルへ移れるのは「Choice(選択肢)」を確保したからです。利用者ごとに費用を計り、上限を設けられるのは「Control(統制)」の仕組みがあるからです。

コストは、費用を見えるようにしたうえで、必要な利用を妨げないように、上限と単価・量の見直しを組み合わせて管理します。4つのCをそろえることで、AIエージェントをPoC(Proof of Concept:概念実証)の先へ進めることができるのです。