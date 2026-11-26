米Anthropicは11月24日（現地時間）、Turn artifacts into Mac and Windows appsにおいて、生成AIサービス「Claude」で作成した成果物「Artifacts（アーティファクト）」をWindowsやMacのアプリとしてインストールできる新機能「Install as app」のβ版の提供を開始した。

ユーザーが付与する権限に応じて、PC上のファイルの読み取りや変更、削除、プログラムの実行なども可能になる。企業向けプランでは、管理者による利用制御機能も提供する。

Claudeで作成した業務ツールをデスクトップアプリに

Artifactsは、Claudeとの対話を通じて、Webページやダッシュボード、プログラム、インタラクティブなツールなどを作成・編集・共有できる機能。プログラミングの専門知識がなくても、自然言語で指示を出すことで業務に合わせたツールを作成できる。

Claudeの画面やWebブラウザなどで利用していたこうしたツールを、新機能によってデスクトップアプリとして利用できるようになる。インストールしたアプリには専用のアイコンが付与され、Claudeのメイン画面とは別のウィンドウで起動できる。

アプリからClaudeを呼び出したり、対応するプランでコネクターを介して外部サービスと連携したりすることも可能だ。元のArtifactsを編集すると、インストール済みのアプリにも変更が反映される。

企業では、売上データを集計・可視化するツール、ファイルの整理や名称変更を行うツール、メールやカレンダーの情報を活用した業務支援ツールなどの内製化に活用できそうだ。

Anthropicは活用例として、複数のレイヤーに対応した画像編集アプリ、ファイル管理アプリ、Claudeを組み込んだターミナル、PCのパフォーマンスを確認するアプリなどを紹介している。

アプリの作成からインストールまでの流れ

一連の作業手順は次の通りだ。まずはClaudeとのチャットで作成したいアプリの内容を指示し、生成されたArtifactsの動作を確認する。その後、共有メニューなどから「Install as app」を選択し、インストールを実行する。

ユーザー自身がアプリのパッケージ化や署名を行う必要はなく、APIキーの取得やアプリ専用のアカウントの作成も不要だ。

Windowsではスタートメニューやデスクトップのショートカット、Macではホームフォルダ内の「Applications」にある「Claude Apps」フォルダなどから起動できる。

同機能は無料プランを含む全プランが対象で、Claude Desktopのバージョン6.28899.0以降が必要となる。アプリの起動にはインターネット接続とClaudeへのログインが必要であり、Claudeを呼び出す処理は契約プランの利用上限に算入される。

なお、Claude Docs、Slides、Sheetsなどのテンプレートから作成したArtifactsや旧形式のArtifactsなどは、現時点ではインストールの対象外となっている。

ファイルの変更・削除も可能、3段階のアクセス権限

新機能の特徴は、インストールしたアプリがユーザーの許可に応じて、PC上のリソースやOSの機能にアクセスできる点にある。

Anthropicは、アプリのアクセス権限を以下の3段階に分けている。

デフォルト：Webブラウザで実行可能な範囲に操作を制限

アプリ権限（App permissions）：通知、キーボードショートカット、ウィンドウの最前面表示、メニューバーやシステムトレイへのアイコン表示などを許可

PCへのフルアクセス（Full computer access）：ファイルの読み取り・変更・削除、プログラムの実行などを個々の操作について承認を求めることなく実施可能

フルアクセスを付与できるアプリは、原則としてユーザー自身が作成したものに限られる。TeamおよびEnterpriseプランでは、同じ組織に所属するユーザーが作成したアプリにも付与できる。

ユーザーが付与した権限はアプリのバージョンにひも付けられており、アプリが更新されると、改めて権限の承認が求められる。ただし、アプリが外部のWebサイトからコードを読み込む場合、そのコードが変更されても再承認が求められない可能性がある。

Anthropicはインストール前のアプリ審査を行っていない。そのため、同社はアプリの作成に関わったすべてのユーザーを信頼できる場合にのみ、フルアクセスを許可するよう呼びかけている。

企業向けにアプリの利用やアクセス権限の管理機能を提供

TeamおよびEnterpriseプランでは、管理者が組織単位で、アプリのインストール、アプリ権限、PCへのフルアクセスの可否を設定できる。

Teamプランでは、初期設定でアプリのインストールとアプリ権限が有効になっているが、PCへのフルアクセスは無効となっている。Enterpriseプランでは、3つの設定すべてが初期状態で無効となっている。

また、MDM（モバイルデバイス管理）を利用した端末単位の制御にも対応する。組織単位の設定と端末単位の設定が異なる場合は、より厳しい設定が適用される。

組織単位の設定は、ユーザーがClaudeで当該組織を選択している場合にのみ適用される。会社支給のPCで従業員が個人アカウントを利用する場合も制御するには、端末単位の設定が必要となる。

一方、監査ログを取得するCompliance APIには制約がある。アプリの起動などは記録されるが、アプリのインストール、ユーザーによる権限付与、アプリがPC上で実行した操作などは記録の対象外となっている。

また、組織全体やClaude Codeに対して設定されたゼロデータ保持（ZDR：Zero Data Retention）は、今回の機能でインストールしたアプリには適用されない。

企業が利用する際に確認すべきポイント

今回の新機能は、業務部門の従業員が自ら業務ツールを作成し、日常業務で利用する環境を構築できる点で、企業の業務効率化やアプリの内製化を後押しする可能性がある。

一方、生成AIで作成したアプリがPC上のファイルや業務データにアクセスできるようになることで、従来の生成AI利用とは異なるセキュリティリスクも生じる。

企業が同機能の導入を検討する際は、まずアプリに付与する権限を必要最小限に抑え、フルアクセスを許可する条件を明確にすることが望ましい。フルアクセスが必要となるアプリは、生成されたコードや外部サービスとの通信、ファイルに対する操作などを事前に確認する必要があるだろう。

また、アプリが機密情報や個人情報を取り扱う場合は、データの保存先や外部への送信の有無、共有範囲についても確認が必要だ。アプリが更新されるたびに、変更内容や権限の妥当性を確認する運用も検討したい。

情報システム部門やセキュリティ担当者には、生成AIサービスに加え、従業員が生成AIを使って作成したアプリの利用管理も求められることになる。既存の生成AI利用ガイドラインやソフトウェアの導入ルールがこうしたアプリを想定していない場合は、見直しを検討する必要がありそうだ。