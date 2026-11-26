調べ物から一歩進めた生成AI活用を「サテライトAI」がサポート

生成AIを安全に使える環境が整えば、調べ物や資料のまとめ、翻訳など、チャットベースですぐに日常業務に役立てられるシーンは多い。業務の下準備にあたる部分はずいぶん楽になったと感じる人は多いだろう。一方で、下準備以上の使い方は難しいと足踏みする人も少なくないかもしれない。そんな一歩を踏み出す助けをする機能がサテライトオフィスの提供する「サテライトAI」シリーズには備わっている。

下準備を省力化した次に挑戦してほしいのが、実際にビジネスで利用できるドキュメント作りだ。特にプレゼンテーション資料作りは、詰め込みたい内容は定まっていても完成させるためにかかる労力は大きい。資料全体のデザイン、挿入する画像やグラフの作成、文言の精査、プレゼンテーション時のスクリプト作成と作業が多いからだ。

時間がかかりすぎる、時間をかけても技術やセンスの問題で見栄えのするものに仕上がらない、といった悩みは多くのビジネスパーソンが抱えているものだ。生成AIで作成するための勉強をする時間がない、動画を見てみたがわかりづらかった、やってみてもうまくいかなかったという人もいるかもしれない。そんな課題をサテライトオフィスは「NanoBanana説明スライド」で解決する。

画像生成AI「NanoBanana」を利用して資料からスライドを作成

NanoBanana説明スライドは、ChatGPTやGeminiを1つの画面から利用できる「サテライトAI・AIボード」のサブ機能として提供されている。サテライトオフィスでは日本企業の日常業務で便利な機能をサブ機能としてサイドパネルに格納しているが、そのうちの1つがスライド作成機能というわけだ。

Googleの画像生成AI技術であるGemini with NanoBananaを利用した機能で、スライド作成用にチューニングされている。おすすめの使い方はAIボードの標準チャットで調べ物や資料の理解を進め、要約をさせたうえでの利用だ。最終的な要約時に「スライド5ページ分としてまとめて」というように指示しておくと、具体的にどういう内容を盛り込んだ資料ができあがるのかイメージしやすく、仕上がりも良くなりやすい。

まとまった基礎資料ができたら、サイドパネルからNanoBanana説明スライドを選択するか、チャット下部に表示される「オプション」から「NanoBanana説明スライドを作成」を選択すればいい。1クリックでスライド作成画面に切り替わる。下調べから生成AIを活用するようになっていれば、別アプリを開いてのコピー＆ペーストなども不要で、すぐスライド作成に取りかかれるため便利だ。

クリックだけで目的や好みに合わせたスライド作成

実際の作成画面では、メニューをクリックするだけで進められる。最初に決めたいのは、どんな見た目のスライドにするのかという大枠だ。

NanoBanana説明スライドには大きく5つのスタイルが用意されている。「写真多めのスライド」「文字を多め」「グラフィカル画像を利用」「3D画像を利用」「平面画像を利用」とキーワードだけでもわかりやすいが、サンプルも確認可能だ。

写真でイメージを喚起したいのか、図解で具体的な情報を伝えたいのか。グラフなどを使う場合に平面的でシンプルな方がいいのか、立体的でインパクトがある方がいいのかなどを好みで指定できるため、仕上がったものが全くイメージと違うという問題は発生しづらい。

基本的なスタイルのほかに、色合いを特にカラフルにしたいかどうか、背景色は白とダークのどちらが好みかも指定できる。また全体の長さも標準的な範囲か短めかを指定できるため、元資料が5ページ分など具体的な長さにまとまっていなくとも扱いやすい。

さらに細かな設定はプロンプトで行える。「スライドプロンプトメニュー」としてよくある指定は列挙されているため、選択するだけでもいいし、選択したうえで書き換えたり書き加えたりしてもいい。簡単なのに具体的なイメージを持ちやすいことが特徴だ。

スタイルはサンプルでイメージ確認できる

作り直しも部分修正も簡単！ イメージ通りのスライドが作れる

作成されたスライドの修正もできる。まず、全体的にイメージが違った場合には「再作成」を選択することで、元の設定画面に戻ってやり直しが可能だ。「立体的に作成したところ、全体がうるさい印象になってしまったため、平面的なスタイルに変更したい」「短く作らせたら詰め込みすぎて見づらかったので、標準的な長さにしたい」といった修正はここで行えばいい。

全体的には良いが細かい部分を修正したい場合には、ページごとに修正が可能だ。スライド下にはプロンプト入力欄があるため、ここで指示すればいい。例えば文字修正ならば、該当文字列を選択するとプロンプト入力欄に文字列変換のための補助プロンプトが表示される。

もちろん、文字以外の部分も修正可能だ。「写真を車の写真にする」「近未来風のイメージ写真にする」「文字は写真に重ねて中央に配置する」「背景をピンク色にする」といった指示をまとめて行える。カラーコードで具体的な色指定をしたり、デザイン専門用語で指示したりすることも可能だ。

修正指示は1ページずつ行うが、実行は複数をまとめて実施できる。現在何回指示しているのかは画面上でカウントされるため、指示したつもりで忘れていた、指示したことを忘れて実行せずに終わらせてしまったというミスが起こりづらいだろう。もちろん、何度でもやり直すことができる。

作成されたスライドの修正も簡単

自然なナレーション付きスライドも一瞬で完成

スライド作成時点で説明用スクリプトも完成している。スクリプトの表示・修正も可能で、自由に書き換えてから「再作成」ボタンを押すことで反映させられる。客先で自分が読むために調整してもいいが、AIに読み上げさせることも可能だ。

読み上げ音声は大きく2種類ある。まず「ブラウザー音声で話す」はGoogleの読み上げ機能をそのまま使うものだ。機械的な印象はあるが、内容や好みによってはこれがいいということもあるだろう。もう1つは「ナレーションAI音声」だ。こちらは男性と女性だけでなく、明るい女性、フランクな女性、若い男性など属性を付加した音声が用意されている。どれもサンプル音声でイメージを確認できるため、資料の内容や見せる相手に合わせた選択をするのがおすすめだ。

音声を選択し、作成を開始すると5分程度でナレーション音声が完成する。少し時間がかかるため、スクリプトの誤字脱字確認などはあらかじめしておくといいだろう。

作成された音声とスライドを組み合わせることで、ナレーション付きスライドが完成する。実行すると自動的にページ送りもされるスライドになるため、自動プレゼンテーションとして利用可能だ。

部署内での活用から公開動画化まで多彩な共有方法を用意

作成したスライドはURL共有という形で他メンバーと共有できる。ブラウザー上でプレゼンテーション再生できるだけでなく、権限のあるユーザーならば、共有されたものの編集も可能だ。そのため部署で共有して各自が自分にとって使いやすい形に調整できる点もメリットだ。

例えば、自分で説明したい場合には読み上げ用ではなく、自分用の台本とメモという形にスクリプトを書き換えればいい。何か決め台詞などを足すのもいいだろう。読み上げ音声を自分に近いものにするのも面白いかもしれない。資料を共有しながら個性も出せるわけだ。音声データや文字起こしデータを個別にダウンロードすることもできるため、別の資料に転用したい場合などにも対応できる。

完成したスライドは、PowerPoint（.pptx）形式でも取得可能だ。ただし、各スライドは1ページ単位の画像として出力されるため、細部を修正する場合は「NanoBanana説明スライド」に戻る必要がある。

出力における最大の特徴は、スライドと音声を一体化した動画ファイルとしてのダウンロードが可能なことだろう。誰でも簡単に閲覧できる動画として配布できるのはもちろん、YouTubeにアップロードして公開もできる。社内向けの教育コンテンツや動画マニュアル作成、顧客向けにYouTubeで公開する製品紹介動画など、プレゼンテーション以外の面でも活用しやすくなるのは魅力的だ。

作成したスライドはPowerPointファイルとナレーション付き動画としてダウンロードできる

1枚にまとまった画像なら「NanoBanana画像」

複数ページで構成されるスライドではなく、概要がまとまった1枚画像が必要な場合には、同じくAIボードのサブ機能として用意されている「NanoBanana画像」を利用するのがおすすめだ。

設定画面はシンプルで、背景を写真にしたい、社内説明用にしたいなど用意されたメニューからプロンプトを選択したり、自分で書き加えたりするだけでいい。簡単な指示だけで内容を1枚画像にまとめてくれる。

わかりやすく画像を多用した1枚画像にまとめてくれる

NanoBanana説明スライドで1ページに詰め込むように指示をするのではなく、専用に1枚画像作成用のサブ機能が用意されていることからもわかるように、サテライトAI・AIボードにはユーザーがプロンプトを工夫しなくても、イメージに近い結果を得やすい機能が用意されている。操作画面もわかりやすく、誰にでも少しの挑戦で利用できる機能群だ。

次回は同じくAIボードのサブ機能として、数分で長大な調査レポートを自動作成する「レポートボード」と、深掘り分析を行う「ディープリサーチボード」を紹介しよう。

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