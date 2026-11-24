富士通は11月24日、医療機関の診療・検査予約とデマンド交通（予約型乗合交通）を連携させ、通院時のスムーズな移動の実現に向けた実証実験を川崎市で実施することを発表した。実証期間は2026年12月1日から2027年1月30日まで。 実証は、国土交通省が事業実施主体である地域交通DX推進プロジェクト「COMmmmONS（コモンズ）」の一環として実施する。

実証では、来院時の交通予約に加え、患者が診療・検査や会計を終えて医療機関を出る時刻（離院時刻）をAIが予測し、患者向け通院アプリケーションが連携して帰宅時の交通サービスを予約する。

これにより、患者一人一人の状況に応じた移動支援の有効性を検証し、患者が必要な診療・検査を受けやすい移動環境の構築を目指す。

医療機関の予約情報と地域交通をつなぐ

今回の実証では、2025年に実施した徳島県での取り組みで用いたルールベースの離院時刻予測モデルを、機械学習を活用したAIモデルへ高度化。また、他社のデマンド交通サービスと連携し、医療機関の情報と地域交通をつなぐ仕組みの有効性を検証する。

具体的には、診療・検査予約に合わせて、あらかじめ来院時の便を予約することに加え、電子カルテの情報などをもとに離院時刻をAIが予測する。その離院時刻に応じて、アプリケーションが連携して帰りの交通サービスを手配し、通院時の円滑な移動への有効性を検証する。

診察予約や交通サービスの予約確認・変更・リマインド通知などは、患者向け通院アプリケーションを活用するとのことだ。

富士通は実証実験の推進に加え、医療機関の情報システムとデマンド交通サービスをつなぐ連携基盤の構築を担当する。富士通Japanは機械学習を活用した離院時刻予測モデルの開発を担う。