富士通は11月20日、ファミリーマートと共同で、因果AIを活用した脱炭素製品の購買行動分析と需要創出に向けた実証実験を開始したことを発表した。実証期間は2026年11月から2027年2月まで。環境省が公募した「脱炭素製品等の需要創出に向けたモデル実証事業」の一環として実施する。

実証では、富士通のAIプラットフォーム「Fujitsu Kozuchi」のコア技術である「Fujitsu 因果AI」と、LLM因果分析技術を組み合わせる。

実証実験で用いる分析手法

脱炭素製品の開発が進む中ではあるが、消費者が商品の環境価値をどの程度認識し、購入の動機につながっているのかは十分には明らかになっていない。環境への配慮に加え、商品の機能性や価格、情報の伝え方など、複数の要素が購買判断にどう影響しているのかを把握することが課題となっている。

因果AIとLLMを組み合わせ、購買判断に影響する要因を分析

環境省が公募した今回のモデル実証事業は、脱炭素への投資や技術革新を促進するとともに、それらの企業活動により生み出される製品・サービスの消費者による選択を後押しし、需要創出と市場形成を図ることを目的としている。

今回の実証では、ファミリーマートの販売データや、会員向けアプリ「ファミペイ」で収集したアンケートデータなどを分析。消費者がどのような情報に接し、商品の環境価値を理解して購入に至るのかを調べる。

富士通のLLM因果技術は、定量データから推定した因果関係をもとに、データに含まれていない中間要因をLLMによって補完する技術。直接測定した変数だけでは把握できなかった、行動の変化を促すための施策の着眼点を見つけ出す狙いがある。

また、両社は分析結果に基づいて店頭施策を実施し、その効果を検証する。実証場所は「ファミマ!!」店舗。対象商品は「コンビニエンスウェア インナーTシャツクルーネック しろ」および「コンビニエンスウェア 発熱・保温インナーREHEAT ラウンドネック」といった、再生ポリエステル糸を使用したトップス。

ファミリーマートによると、一般的な合成繊維を使用した商品と比較して、インナーTシャツでは15%、REHEATでは8%のCO2排出量削減効果があるという。

両者は今後、実証で得られた知見や分析手法について、食品や日用品、生活雑貨など、他の商品カテゴリーへの展開も視野に入れる。脱炭素製品に限らず、一般商品の販促施策や売り場づくりへの因果AIの活用についても検討する。