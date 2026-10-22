富士フイルムビジネスイノベーションは10月22日、同社が販売する「kintone」のスタンダードコースおよびワイドコースにおいて、JBCCのkintone向けプラグインサービス「ATTAZoo＋（アッタゾー）」の7機能を無償で提供開始することを発表した。

これにより、プログラミングによる個別開発を行うことなく、データの入力、表示、検索、集計などを効率化する機能を拡張できるようになる。富士フイルムビジネスイノベーションのエンジニアによる業務アプリの構築と運用支援を組み合わせ提供することで、「kintone」の導入から利用定着、運用後の改善までを一貫して支援する。

業種や業務を問わず活用できる汎用機能

「ATTAZoo＋」が持つ機能の中から、営業管理、顧客管理、申請業務、人事・総務、プロジェクト管理など、幅広い業務アプリで活用できる7機能を提供開始する。

ワンストップサポートで導入後の定着・活用まで支援

富士フイルムビジネスイノベーションは「kintone」をはじめとするさまざまなソリューションやサービスの構築と運用支援によって培ってきた知見を生かし、ユーザーの業務に合わせて「kintone」の導入からアプリ構築、活用定着支援までを広く支援する。

「kintone」本体に加え、「ATTAZoo＋」をはじめプラグインサービスに関する問い合わせについても、同社が窓口となり対応。導入時の設定や運用方法、機能活用に関する相談などを受け付け、安心して利用できるようなサポート体制を提供するとのことだ