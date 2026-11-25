政府は、大規模災害時に首都機能を代替する「副首都構想」関連法に基づき、副首都の指定要件を定めた政令を決定した。

人口や経済規模などの要件に該当するのは北海道、愛知、大阪、福岡の4道府県。群馬、広島両県も指定に意欲を示していたが、要件を満たさず、対象から外れた。

政令は、①国の出先機関が14以上立地する②国内人口の1.2％以上の市町村がある③道府県内の経済規模が国内総生産（GDP）の2.1％以上を占める④必要な機能を発揮する地方行政体制――を要件とした。

東京圏との同時被災の可能性が低いことも条件とし、首都直下地震や富士山の噴火による被害想定地域は対象外とした。

④は、政令市を特別区に再編するか、政令市と道府県が連携協約を締結する必要がある。

4道府県はいずれも国に申請する意向を示しており、指定を受けると道府県全域が副首都となる。副首都では税制上の優遇措置や規制緩和が受けられるほか、まちづくりの推進や民間投資の促進などに必要な施策が国主導で実施される。

関連法が施行された10月30日、政府は、高市早苗首相を本部長とする「副首都整備推進本部」を設置。副首都整備担当相を兼務する藤井比早之総務相は「東京一極集中を是正し、多極分散型経済圏を形成するという、まさに国の形を変える改革だ」と強調。「多くの自治体や国民の理解を得て進めていきたい」と話した。

政府は11月に副首都指定に関する「基本的な考え方」を公表する。有識者や自治体から意見を聴取し、来年10月には「基本方針」を閣議決定する方針だ。

4道府県は指定に向けた準備を始めた。

政令決定を受け、大阪府の吉村洋文知事は「大阪では都区制度に基づき本格的な副首都を目指したい」と述べ、大阪市を廃止して特別区に再編する「大阪都構想」の実現を訴えた。広島県の横田美香知事は「残念だが、国の判断を尊重したい」と語り、群馬県の山本一太知事は「副首都への挑戦は一区切りになる」とコメントしている。

【 高市政権の成長戦略への期待と不安 】大和総研副理事長・熊谷亮丸