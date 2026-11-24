PwC Japanとオプテージは11月24日、暗号資産交換業者やブロックチェーン関連事業者向けのコンプライアンス評価支援ソリューションを開発し、実証実験を開始すると発表した。PwC Japanの「Cloud Compliance Explorer」を活用し、クラウドやウォレット管理基盤の設定・ログと、自主規制規則やガイドラインの要求事項との照合を自動化する。

規制・ガイドラインの条文単位で準拠状況を評価

背景には、暗号資産交換業者に求められる継続的なITコンプライアンス対応がある。ウォレット基盤や取引システム、アクセス権限、運用監視などの統制活動はシステム上に記録される一方、コンプライアンス評価や内部監査では、担当者が証跡を集めて確認する作業が依然として多いという。

Cloud Compliance Explorerは、クラウド環境と関連ツールを横断的に解析し、セキュリティ管理策への準拠状況を可視化するソリューション。暗号資産交換業者向けでは、自主規制規則やガイドラインに基づいてチェックルールを定義する。

クラウド設定だけを確認する一般的なセキュリティツールとは異なり、規則やガイドラインの条文単位で準拠状況を評価する。対象システムから取得した設定値やログをルールと照合し、証跡収集工数の削減、評価期間の短縮、評価品質の均質化につなげる。

PwC Japanの監査、リスク管理、コンプライアンス分野の知見をルールライブラリへ反映し、法規制やガイドラインの変化に応じて更新する。

ウォレットの設定・ログ分析にオプテージの知見

オプテージは、Web3ウォレットやスマートコントラクトの24時間365日監視などで培った技術を活用し、ウォレット関連情報の取得・分析機能を技術面から支援する。同社はFireblocksの国内初のリセラーパートナーとして、金融機関などへのウォレット導入も支援している。

両社は暗号資産交換業者向けの開発を先行させ、将来はステーブルコイン関連事業者や、そのほかのブロックチェーン事業者への展開も検討する。