”税は政治”といわれて久しいが、今国会で審議中の消費税減税関連法案も政局の火種になりつつある。

11月6日、関連法案の衆院本会議での採決前に退席し、賛成しなかった石破茂元首相ら自民党議員4人について、同党執行部は戒告処分としたが、党内には物価高対策としての消費税減税を疑問視する議員が少なくない。処分を巡っては、参院自民内で「甘すぎる」（閣僚経験者）との批判もくすぶっており、関連法案の国会答弁の大半を担う片山さつき財務相にとっては正念場が続きそうだ。

10日の閣議後会見で片山氏は4人の退席に関し「個々の国会議員の投票行動については申し上げる立場にない」とした上で、関連法案の衆院通過を念頭に「30時間を超える精力的なご審議をいただき、予算委員会も含め計556回答弁をしている」と強調。「建設的な提案があればいろいろな場を通じて議論をさせていただく。あらゆるチャンスを排除するつもりはない」と述べ、参院で与党が過半数に届かない参院審議を踏まえ、一部野党の取り込みを目指す姿勢をにじませた。

ただ、減税効果に関し、財務省では「減税で物価が下がったとは誰も思わない」（主税局幹部）とみる向きが多い。円安や資材価格の上昇基調が続き、減税が予定されている来春に幅広い品目で価格改定が実施される可能性が高いためだ。

来年4月に実施される統一地方選で物価高対策が争点になるのは必至で、「増税ではなく減税なのに政権に逆風が吹くリスクを伴う」（同）のは皮肉というほかない。

財務省はすでに先を見据えている。減税から2年後に税率を10％に戻せば増税との批判を招くため「あと2年超は何が何でも高市政権が続いてもらわないといけない」（主計局幹部）として、高市首相を支える構えだ。片山氏については「首相を支える姿勢に徹している」（同）との評価が官邸や与党、霞が関で定着しつつある。

財務相として消費税減税をめぐる高市政権の経済財政運営を丁寧に説明し、国内外で理解を得られるか。片山氏の真価が問われることになる。

【 高市政権の成長戦略への期待と不安 】大和総研副理事長・熊谷亮丸